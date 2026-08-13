Φωτιά στη Χαλκιδική: Επίθεση δέχθηκε το συνεργείο του Mega – «Μας έφτυσαν, μας χτύπησαν και μας έδιωξαν κλωτσηδόν»

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Επίθεση δέχτηκε το συνεργείο του MEGA που βρισκόταν στο πύρινο μέτωπο στη Χαλκιδική.

Όπως κατήγγειλε η δημοσιογράφος Μαρία Γουγουτσά: «Σπάσανε το μικρόφωνο του MEGA, σπάσανε το κινητό τηλέφωνό μου. Λίγο έλειψε να σπάσουν την κάμερα. Μπήκε μπροστά ο cameraman, ο οποίος πραγματικά δέχτηκε επίθεση. Μόνο άγνωστοι δεν είναι, είναι οι γνωστοί άγνωστοι».

«Δεν ήθελαν να είμαστε σε εκείνη την περιοχή. Λέγανε ψευδώς ότι υπάρχουνε μποτίλιες και θα γίνει ανατίναξη. (…) Όχι μόνο μας έβρισαν, όχι μόνο μας έφτυσαν και μας χτύπησαν. Μας έδιωξαν από την περιοχή κλωτσηδόν» ανέφερε ακόμη η δημοσιογράφος.

Η Μαρία Γουγουτσά ανέφερε ότι η ίδια και ο cameraman της θα προχωρήσουν σε μήνυση και καταγγελία.