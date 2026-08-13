Φωτιά στη Χαλκιδική: Φωτογραφίες και βίντεο από την επιχείρηση απομάκρυνσης κατοίκων και επισκεπτών δια θαλάσσης από την παραλία της Σίβηρης

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση απομάκρυνσης ατόμων από την παραλία της Σίβηρης Χαλκιδικής, εξαιτίας της μεγάλης πυρκαγιάς που μαίνεται στην περιοχή.

Σύμφωνα με ενημέρωση του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, στην επιχείρηση θα συμμετέχει ένα επιβατηγό-οχηματαγωγό ταχύπλοο, ενώ επιχειρούν ένα πλωτό του Λιμενικού, και εννέα ιδιωτικά σκάφη, ενώ προς στο σημείο κατευθύνεται ακόμη ένα πλωτό του Λιμενικού, προκειμένου να συνδράμει στην επιχείρηση απομάκρυνσης των ατόμων από την παραλία.

Η επιχείρηση πραγματοποιείται υπό τον συντονισμό του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.