Φωτιά στον Δρυμώνα Αιτωλοακαρνανίας – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Νέο πύρινο μέτωπο στον Δρυμώνα Αιτωλοακαρνανίας. Οι φλόγες ξεπήδησαν μεταξύ των οικισμών Δρυμώνα και Κοσκινά του δήμου Θέρμου την Πέμπτη στις περίπου 5 το απόγευμα.
Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν άμεσα 55 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα, 5 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Στην επιχείρηση συνδράμουν και υδροφόρες του δήμου Θέρμου.
Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).
Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αιτωλοακαρνανίας.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Δρυμώνας Αιτωλοακαρνανίας. Κινητοποιήθηκαν 55 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα, 5 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 13, 2026