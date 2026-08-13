Φωτιά στον Δρυμώνα Αιτωλοακαρνανίας – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

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Νέο πύρινο μέτωπο στον Δρυμώνα Αιτωλοακαρνανίας. Οι φλόγες ξεπήδησαν μεταξύ των οικισμών Δρυμώνα και Κοσκινά του δήμου Θέρμου την Πέμπτη στις περίπου 5 το απόγευμα.

Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν άμεσα 55 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα, 5 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Στην επιχείρηση συνδράμουν και υδροφόρες του δήμου Θέρμου.

Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αιτωλοακαρνανίας.