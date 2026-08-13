Φωτιά στον Δρυμώνα Αιτωλοακαρνανίας – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Νέο πύρινο μέτωπο ξέσπασε στον Δρυμώνα Αιτωλοακαρνανίας, μεταξύ των οικισμών Δρυμώνα και Κοσκινά του δήμου Θέρμου, την Πέμπτη το απόγευμα. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 55 πυροσβέστες, 14 οχήματα, 5 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο, ενώ η περιοχή βρίσκεται σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αιτωλοακαρνανίας διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς

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Πυροσβεστική, Πυροσβέστες, Φωτιά, Βοιωτία
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Νέο πύρινο μέτωπο στον Δρυμώνα Αιτωλοακαρνανίας, μεταξύ των οικισμών Δρυμώνα και Κοσκινά του δήμου Θέρμου, ξέσπασε την Πέμπτη στις περίπου 5 το απόγευμα.
  • Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν άμεσα 55 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 14 οχήματα, 5 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Στην επιχείρηση συνδράμουν και υδροφόρες του δήμου Θέρμου.
  • Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4). Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αιτωλοακαρνανίας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Νέο πύρινο μέτωπο στον Δρυμώνα Αιτωλοακαρνανίας. Οι φλόγες ξεπήδησαν μεταξύ των οικισμών Δρυμώνα και Κοσκινά του δήμου Θέρμου την Πέμπτη στις περίπου 5 το απόγευμα.

Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν άμεσα 55 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα, 5 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Στην επιχείρηση συνδράμουν και υδροφόρες του δήμου Θέρμου.

Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αιτωλοακαρνανίας.

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