Φωτιά στη Χαλκιδική: Ειδική πλατφόρμα για την προσωρινή διαμονή πυρόπληκτων

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Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας λειτουργεί ειδική πλατφόρμα, επικουρικά των παροχών από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Περιφέρεια και Δήμοι), για την προσωρινή διαμονή πληγέντων από την δασική πυρκαγιά της 13ης Αυγούστου 2026 στον Δήμο Κασσάνδρας της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής.

Την πλατφόρμα δημιούργησε το Υπουργείο Τουρισμού σε συνεργασία με Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος.

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί:

https://emergencyhotels.civilprotection.gr/Application/NewAppl?evId=e23298e4-7178-4666-891b-20066ab5416a