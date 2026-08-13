Πιερία: Εξιχνιάστηκαν δύο τηλεφωνικές απάτες με τη μέθοδο του «λογιστή» – Άνω των 12.000 ευρώ η λεία των δραστών

Δύο υποθέσεις τηλεφωνικής απάτης με τη μέθοδο του λογιστή εξιχνίασαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης.

Συγκεκριμένα σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος μια ημεδαπής γυναίκας, τα στοιχεία της οποίας έχουν ταυτοποιηθεί. Συνεργός της τηλεφωνούσε στα υποψήφια θύματά του, προσποιούμενος τον βοηθό λογιστή και ισχυρίζονταν ότι έπρεπε να φωτογραφηθούν τα χρήματα και τα κοσμήματα που υπάρχουν στο σπίτι για να μην επιβληθεί πρόστιμο από την εφορία.

Με τον τρόπο αυτό οι δράστες στις 25 Ιουλίου εξαπάτησαν δύο γυναίκες σε περιοχές της Πιερίας, από τις οποίες κατάφεραν να αποσπάσουν συνολικά κοσμήματα αξίας 12.000 ευρώ και το χρηματικό ποσό των 130 ευρώ.

Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται τόσο για την ταυτοποίηση των στοιχείων των συνεργών της γυναίκας, όσο και για την τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις. Η δικογραφία που σχηματίστηκε θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης.