Νέος εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών ο Παναγιώτης Γιαννακούλιας

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υπουργείο εξωτερικών
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Καθήκοντα εκπροσώπου του υπουργείου Εξωτερικών αναλαμβάνει από την Πέμπτη 13 Αυγούστου ο Παναγιώτης Γιαννακούλιας, σύμβουλος πρεσβείας Α’. Η απόφαση ελήφθη από τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη.
  • Ο Παναγιώτης Γιαννακούλιας διαδέχεται στη θέση τη Λάνα Ζωχιού, η οποία ολοκληρώνει τη θητεία της στην Υπηρεσία Ενημέρωσης του υπουργείου.
  • Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης ευχαρίστησε θερμά την απερχόμενη εκπρόσωπο για την προσφορά της στην Υπηρεσία Ενημέρωσης και της ευχήθηκε επιτυχία στη διπλωματική της σταδιοδρομία.

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Καθήκοντα εκπροσώπου του υπουργείου Εξωτερικών αναλαμβάνει από σήμερα, Πέμπτη 13 Αυγούστου, ο Παναγιώτης Γιαννακούλιας, σύμβουλος πρεσβείας Α’, με απόφαση του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη.

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Ο Παναγιώτης Γιαννακούλιας διαδέχεται στη θέση τη Λάνα Ζωχιού, η οποία ολοκληρώνει τη θητεία της στην Υπηρεσία Ενημέρωσης του υπουργείου.

Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης ευχαρίστησε θερμά την απερχόμενη εκπρόσωπο για την προσφορά της στην Υπηρεσία Ενημέρωσης και της ευχήθηκε κάθε επιτυχία και ευδόκιμη συνέχεια στη διπλωματική της σταδιοδρομία.

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