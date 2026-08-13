Νέος εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών ο Παναγιώτης Γιαννακούλιας

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Καθήκοντα εκπροσώπου του υπουργείου Εξωτερικών αναλαμβάνει από σήμερα, Πέμπτη 13 Αυγούστου, ο Παναγιώτης Γιαννακούλιας, σύμβουλος πρεσβείας Α’, με απόφαση του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη.

Ο Παναγιώτης Γιαννακούλιας διαδέχεται στη θέση τη Λάνα Ζωχιού, η οποία ολοκληρώνει τη θητεία της στην Υπηρεσία Ενημέρωσης του υπουργείου.

Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης ευχαρίστησε θερμά την απερχόμενη εκπρόσωπο για την προσφορά της στην Υπηρεσία Ενημέρωσης και της ευχήθηκε κάθε επιτυχία και ευδόκιμη συνέχεια στη διπλωματική της σταδιοδρομία.