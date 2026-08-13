Τουρνάς: «Αυξημένη ετοιμότητα για τις ακραίες συνθήκες – Οι περιοχές κατηγορίας 4 αντιμετωπίζονται ως κατηγορίας 5»

Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, ζήτησε αυξημένη ετοιμότητα και πλήρη κινητοποίηση των φορέων του κρατικού μηχανισμού για τον ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς την Παρασκευή 14 Αυγούστου 2026

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Πολιτική

Ευάγγελος Τουρνάς
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Αυξημένη ετοιμότητα και πλήρη κινητοποίηση όλων των φορέων του κρατικού μηχανισμού ζήτησε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς.
  • Ο υπουργός επεσήμανε ότι «θα αντιμετωπίσουμε και τις περιοχές που βρίσκονται στην κατηγορία κινδύνου 4 σαν να είναι στην κατηγορία 5».
  • Στόχος είναι η άμεση αντιμετώπιση κάθε νέας εστίας, πριν λάβει διαστάσεις και θέσει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και το φυσικό περιβάλλον.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Αυξημένη ετοιμότητα και πλήρη κινητοποίηση όλων των φορέων του κρατικού μηχανισμού, ζήτησε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, στη συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, που πραγματοποιήθηκε σήμερα, Πέμπτη 13 Αυγούστου 2026, έπειτα από πρόσκληση του γενικού γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νίκου Παπαευσταθίου, με αντικείμενο τον ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς για αύριο, Παρασκευή 14 Αυγούστου 2026.

«Θα αντιμετωπίσουμε και τις περιοχές που βρίσκονται στην κατηγορία κινδύνου 4 σαν να είναι στην κατηγορία 5» επεσήμανε ο υπουργός. Όπως ανέφερε, η ανάπτυξη των δυνάμεων της Ελληνικής Αστυνομίας, των Ενόπλων Δυνάμεων, του Πυροσβεστικού Σώματος και των εθελοντών λειτουργεί αποτρεπτικά, ωστόσο οι πυρκαγιές που εκδηλώνονται είναι ιδιαίτερα επιθετικές λόγω των συνθηκών. Στόχος, όπως τόνισε, είναι η άμεση αντιμετώπιση κάθε νέας εστίας, πριν λάβει διαστάσεις και θέσει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και το φυσικό περιβάλλον».

 

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