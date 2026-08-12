Νέο e-Ειδικό Ληξιαρχείο: Ψηφιακά η καταχώριση ληξιαρχικών γεγονότων για τους Έλληνες του εξωτερικού

Στην απλοποίηση και ψηφιοποίηση της διαδικασίας καταχώρισης ληξιαρχικών γεγονότων Ελλήνων που έχουν συμβεί στο εξωτερικό προχωρά το Υπουργείο Εσωτερικών.

Με κοινή απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Βασίλη Σπανάκη, και του Υπουργού, Θοδωρή Λιβάνιου, καθορίζεται αναλυτικά η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας προέγκρισης του Ειδικού Ληξιαρχείου.

Ψηφιακά η διαδικασία μέσω του Ειδικού Ληξιαρχείου

Μετά την προέγκριση των απαιτούμενων δικαιολογητικών μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του Ειδικού Ληξιαρχείου, οι πολίτες με κωδικούς Taxisnet, καθώς και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, μπορούν πλέον να υποβάλλουν ψηφιακά την αίτηση καταχώρισης των ληξιαρχικών γεγονότων.

Ο αιτών έχει τη δυνατότητα να αποστείλει τα πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων, επικυρωμένα από Έλληνα δικηγόρο, δικαιολογητικά ως συστημένα μέσω υπηρεσιών ταχυμεταφοράς ή να τα προσκομίσει με φυσική παρουσία στην αρμόδια Διεύθυνση Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης του Υπουργείου Εσωτερικών.

Εφόσον διαπιστωθεί πλήρης ταύτιση των αποσταλθέντων δικαιολογητικών με τα εγκεκριμένα, μέσω της πλατφόρμας, δικαιολογητικά, αποστέλλεται ηλεκτρονική ειδοποίηση στον αιτούντα, προκειμένου να προβεί στην αίτηση καταχώρισης ληξιαρχικού γεγονότος.

Πάνω από 8.000 καταχωρίσεις κάθε χρόνο

Ο Υφυπουργός Εσωτερικών, Βασίλης Σπανάκης, σημείωσε ότι:

«Η επικαιροποίηση του -παρωχημένου πλέον- ληξιαρχικού νόμου του έτους 1976 (ν.344/1976) οδηγεί σε ρυθμίσεις για την απλούστευση των διαδικασιών και την ψηφιοποίηση του έγχαρτου αρχείου, για τη μείωση της γραφειοκρατίας και της ταλαιπωρίας των πολιτών. Δεδομένου ότι κάθε χρόνο γίνονται πάνω από 8.000 καταχωρίσεις, δηλαδή 3.500 νέες καταχωρίσεις γεγονότων που συνέβησαν στο εξωτερικό (γάμοι,γεννήσεις,θάνατοι κ.α.) και πάνω από 4.500 διορθώσεις γεγονότων του εξωτερικού (διαζύγια και αλλαγές στοιχείων), στόχος είναι το Ειδικό Ληξιαρχείο να γίνει φιλικό προς τον πολίτη και να προσαρμοστεί, με αξιοπιστία και ακρίβεια, στις απαιτήσεις της σύγχρονης πραγματικότητας».