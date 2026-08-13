Μήλος: Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για το ελικόπτερο στο Σαρακήνικο – «Νόμιμη και ασφαλής η προσγείωση» λέει ο πιλότος

Ο πιλότος που προσγείωσε ελικόπτερο στο Σαρακήνικο της Μήλου υποστηρίζει ότι η ενέργειά του ήταν απολύτως νόμιμη και ασφαλής, ενώ η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας συγκροτεί ερευνητική επιτροπή για τη διερεύνηση του συμβάντος. Η εισαγγελία Αιγαίου διέταξε κατεπείγουσα έρευνα, εστιάζοντας σε παραβάσεις της αεροπορικής νομοθεσίας, την τήρηση του σχεδίου πτήσης και τον ρόλο του πύργου ελέγχου

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Κοινωνία

ελικόπτερο Σαρακήνικο
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο πιλότος που προσγείωσε το ελικόπτερο στο Σαρακήνικο της Μήλου υποστηρίζει ότι η ενέργειά του ήταν απολύτως νόμιμη και ασφαλής.
  • Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας συγκροτεί ερευνητική επιτροπή για τη διερεύνηση του συμβάντος, ενώ κατεπείγουσα έρευνα διέταξε και η Εισαγγελία Αιγαίου.
  • Πηγές της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας ανέφεραν ότι “το ελικόπτερο φαίνεται να προσγειώθηκε χωρίς να έχει εκπονήσει νέο σχέδιο πτήσης”, ενώ το αρχικό σχέδιο πτήσης είχε κατατεθεί με προορισμό τις Αλυκές της Μήλου.

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Ο πιλότος ο οποίος προσγείωσε το ελικόπτερο στο Σαρακήνικο στη Μήλο την Παρασκευή υποστηρίζει ότι ήταν απολύτως νόμιμο αλλά και ασφαλές. Πάντως η αρχή Πολιτικής Αεροπορίας συγκροτεί ερευνητική επιτροπή προκειμένου να διερευνήσει το συμβάν.

Μέσω υπομνήματος κατέθεσε ο πιλότος για το τι συνέβη και προσγείωσε το ελικόπτερο στην καρδιά του Σαρακήνικου στη Μήλο. Ο ANT1 παρουσιάζει τους ισχυρισμούς του σε αποκλειστικό ρεπορτάζ:

«Ενήργησα σύμφωνα με τον νόμο και τους κανονισμούς, χωρίς καμία παρατυπία».

Σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό ο χειριστής του ελικοπτέρου ισχυρίστηκε ότι ήταν προσεκτικός και δεν ενόχλησε κανέναν, ενώ προσγειώθηκε μακριά από τους λουόμενους.

Μάλιστα, όπως υποστηρίζει πάντα ο ίδιος είχε ενημερώσει ότι ο προορισμός του θα ήταν το Σαρακήνικο της Μήλου.

Πηγές της αρχής Πολιτικής Αεροπορίας ανέφεραν στον ANT1:

«Το ελικόπτερο φαίνεται να προσγειώθηκε χωρίς να έχει εκπονήσει νέο σχέδιο πτήσης. Ο επόπτης βάρδιας του αεροδρομίου της Μήλου δεν έχει καμία αρμοδιότητα για το σημείο προσγείωσης, για τον τελικό προορισμό».

Ο πρόεδρος της αρχής Πολιτικής Προστασίας έδωσε εντολή για τη διερεύνηση του συμβάντος. Θα συμμετέχουν νομικοί από τον χώρο της αεροναυτιλίας και του περιβάλλοντος ώστε να δοθούν οι απαντήσεις.

Ο Ντούλης Καραφίλ, πρόεδρος εταιρείας αεροπορικών υπηρεσιών, υποστήριξε πως η πτήση ήταν νομότυπη και δεν απαγορευόταν να κατέβει το ελικόπτερο να κατέβει σε αυτό το σημείο, ενώ συμπλήρωσε πως η περιοχή δεν είναι χαρακτηρισμένη Natura.

«Το ελικόπτερο προσγειώθηκε σύμφωνα με τις διαδικασίες και ασφάλεια».

Η κατεπείγουσα έρευνα που διέταξε η εισαγγελία Αιγαίου, βάζει στο μικροσκόπιο τρία σημεία:

Εάν υπήρξαν παραβάσεις της αεροπορικής νομοθεσίας, εάν τηρήθηκε το εγκεκριμένο σχέδιο πτήσης και ποιος ήταν ο ρόλος του πύργου ελέγχου.

Η Όλγα Τόκη, αντιπρόεδρος των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας σημειώνει:

«Το σχέδιο πτήσης είχε κατατεθεί με προορισμό προσγείωσης τις Αλυκές της Μήλου. Όσον αφορά την επικοινωνία του με τον εναέριο έλεγχο κυκλοφορίας δεν υπήρξε κάποια αλλαγή σε αυτό, πιθανόν να επικοινώνησε με τον υπάλληλο πληροφοριών πτήσης της Μήλου και να τον ενημέρωσε ότι θα αλλάξει τόπο προσγείωσης.»

Για παρόμοιο περιστατικό στη Μύκονο ο πιλότος έχασε την άδειά του για 6 μήνες.

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