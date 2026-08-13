Παρί Σεν Ζερμέν – Άστον Βίλα 2-1: Ξανά Υπερπρωταθλητές Ευρώπης οι «Παριζιάνοι», δείτε τα highlights

Η Παρί Σεν Ζερμέν επικράτησε με 2-1 της Άστον Βίλα στον τελικό του UEFA Super Cup, που διεξήχθη στη «Red Bull Arena» του Σάλτσμπουργκ, και κατέκτησε για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν τον ευρωπαϊκό τίτλο.

Η γαλλική ομάδα ήταν πιο αποτελεσματική στις κρίσιμες στιγμές και κατάφερε να διατηρήσει τα σκήπτρα της στη διοργάνωση.

Η Άστον Βίλα προσπάθησε να πιέσει την Παρί Σεν Ζερμέν στο ξεκίνημα της αναμέτρησης, και είχε τελική προσπάθεια στο 13΄ με το σουτ του Καμαρά να περνά λίγο έξω από το δοκάρι του Σαφόνοφ. Ίδια κατάληξη είχε και η ενέργεια του Ντουέ στο 20΄, όμως δευτερόλεπτα αργότερα οι πρωταθλητές Ευρώπης κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ, στην πρώτη τους απειλητική επίσκεψη στην αντίπαλη εστία. Ο Μπίζοτ απέκρουσε το πρώτο σουτ του Ντούε, αλλά οι παίκτες του Ενρίκε πάτησαν ξανά περιοχή και ο Κβαρατσχέλια με τρομερό τελείωμα άνοιξε το σκορ.

Στο 26΄ κανείς παίκτης της Παρί δεν κατάφερε να βρει την μπάλα μετά το τρομερά επικίνδυνο γύρισμα του Μέντες στην περιοχή, ενώ στο 28΄ οι Άγγλοι έκαναν αισθητή την παρουσία τους, με τον 17χρονο Μάντζο να αστοχεί στην κεφαλιά που κέρδισε από καλή θέση. Το τελευταίο κομμάτι του ημιχρόνου άνηκε ολοκληρωτικά στους “Χωριάτες”.

Πρώτα δημιούργησαν δύο μεγάλες ευκαιρίες, με τη νέα άστοχη κεφαλιά του Μάντζο μετά την φανταστική ενέργεια του ΜακΓκίν και την απόκρουση του Σαφόνοφ στην προσπάθεια του Καμαρά με το κεφάλι, και στη συνέχεια έφτασαν στην ισοφάριση. Ο ΜακΓκίν έβγαλε άλλη μια τέλεια σέντρα και αυτήν τη φορά ο Μάντζο δεν έκανε λάθος, εκτελώντας με το πόδι τον Σαφόνοφ για το 1-1 στο 45΄.

Όπως τελείωσε το πρώτο μέρος, έτσι άρχισε και το δεύτερο για την ομάδα του Έμερι, καθώς ο απολαυστικός ΜακΓκίν ανάγκασε σε δύσκολη επέμβαση τον Σαφόνοφ με μακρινό σουτ στο 50΄. Η Παρί τα είχε βρει.. σκούρα από την κάτοχο του Europa League, αλλά πήρε πολύτιμη ανάσα στο 61ο λεπτό, όταν και ανέκτησε το προβάδισμά της. Ο Ντουέ μπήκε στην περιοχή και με άψογο πλασέ νίκησε τον Μπίζοτ, με το γκολ να μετρά κανονικά έπειτα από εξέταση στο VAR, παρά την αρχική υπόδειξη για οφσάιντ.

Στο 71΄ ο Μπίζοτ απέκρουσε το σουτ του Μέντες και ο Κβαρατσχέλια δεν κατόρθωσε να σκοράρει στην επαναφορά, ενώ στο 74΄ η Βίλα έβγαλε εξαιρετικά επικίνδυνη αντεπίθεση Ζαΐρ-Εμερί πρόλαβε να διώξει πριν το γύρισμα του Άλσιον Σάντος φτάσει στον Ζοάο Γκόμες. Οι Παριζιάνοι προστάτεψαν το προβάδισμά τους χωρίς να απειληθούν ιδιαίτερα μέχρι το φινάλε, και πανηγύρισαν έναν ακόμη ευρωπαϊκό τίτλο.

Γκολ: 20΄ Κβαρατσχέλια, 61΄ Ντουέ / 45΄ Μάντζο

Κίτρινες: – / 51΄ Πάου Τόρες, 64΄ Ζοάο Γκόμες, 72΄ ΜακΓκίν

Κόκκινες: –

Δοκάρια: –

ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ (Λουίς Ενρίκε): Σαφόνοφ, Χακίμι, Μαρκίνιος, Πάτσο, Νούνο Μέντες, Ζοάο Νέβες, Βιτίνια, Ζαΐρ-Εμερί, Ντουέ, Ακλιούς, Κβαρατσχέλια

ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ (Ουνάι Έμερι): Μπίζοτ, Κας, Λίντελεφ, Πάου Τόρες, Μάατσεν, Καμαρά, Ζοάο Γκόμες, Χάμινγκς, ΜακΓκίν, Μπουεντία, Μάντζο

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