Mία ανάσα από την απόκτηση του Εμπαγιέ Εντιαγέ ο Ολυμπιακός

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Στον Εμπαγιέ Εντιαγέ κατέληξαν ο Γιώργος Μπαρτζώκας και ο Ολυμπιακός για την ενίσχυση στη θέση του φόργουορντ.

Σύμφωνα με τον Ισπανό δημοσιογράφο Χέμα ντε Λούκας, η διοίκηση του Ολυμπιακού θα καταβάλει το ποσό που προβλέπεται στον όρο buy out στο συμβόλαιό του με τη Βιλερμπάν, για να τον κάνει δικό του.

Ο 27χρονος φόργουορντ έχει ύψος 2.04 και μπορεί ν΄ ανταποκριθεί επάξια σε διαφορετικές θέσεις στη φροντ λάιν, τόσο δηλαδή στο «3» όσο και στο «4». Διαπρέπει στα αμυντικά καθήκοντά του, τομέας στον οποίο δίνει ιδιαίτερη έμφαση ο προπονητής του πρωταθλητή Ευρώπης, Ολυμπιακού, Γιώργο Μπαρτζώκα.

Επιθετικά σκοράρει κοντά στη ρακέτα (σ.σ. με 70% αποτελεσματικότητα την περσινή σεζόν), αλλά υστερεί στα τρίποντα (18%). Χαμηλό είναι το ποσοστό ευστοχίας του στις βολές με 55%.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε είχε 7,7 πόντους, 4,8 ριμπάουντ, 1,2 ασίστ, 1,2 κλεψίματα και 1,4 κοψίματα μέσο όρο σε 24 λεπτά συμμετοχής στη Euroleague με τη φανέλα της Βιλερμπάν.