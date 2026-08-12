Δείτε LIVE την ολική έκλειψη Ηλίου – Σε ποια μέρη της Ελλάδας θα είναι ορατή

Για πρώτη φορά εδώ και πάνω από έναν αιώνα, η ηπειρωτική Ισπανία θα βρεθεί στη διαδρομή μιας ολικής έκλειψης Ηλίου. Το φαινόμενο θα περάσει επίσης από την Ισλανδία, τη Γροιλανδία και ένα μικρό τμήμα της Πορτογαλίας.

Η έκλειψη θα γίνει ορατή λίγο πριν από τη δύση του Ήλιου, όταν η Σελήνη θα περάσει ακριβώς ανάμεσα στη Γη και τον Ήλιο και θα καλύψει πλήρως τον ηλιακό δίσκο σε μια στενή ζώνη που εκτείνεται από τον βόρειο Ατλαντικό έως τη Μεσόγειο. Θα ξεκινήσει στη Ρωσία γύρω στις 20:00 (ώρα Ελλάδας), μετά θα διασχίσει το Βόρειο Ημισφαίριο και θα περάσει πάνω από τη Γροιλανδία, πριν διασχίσει τον Ατλαντικό Ωκεανό.

Η έκλειψη θα είναι ορατή σε ένα τμήμα της Ισλανδίας, αλλά και σε μια λωρίδα που διασχίζει την Ισπανία, από το Οβιέδο ως την Πάλμα της Μαγιόρκα περνώντας από το Μπούργος, βόρεια της Μαδρίτης, πριν εξαφανισθεί γύρω στις 21:30. Πέρα από τη λωρίδα αυτή, θα είναι μόνο μερική.

Η μέγιστη διάρκεια της ολικότητας θα φτάσει τα 2 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα, με το μεγαλύτερο διάστημα πλήρους συσκότισης να καταγράφεται στα ανοικτά της δυτικής ακτής της Ισλανδίας.

Η Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία (ESA) θα μεταδώσει ζωντανά την έκλειψη από την Ισπανία, με τη μετάδοση να ξεκινά στις 19:30 ώρα Ελλάδας. Η NASA θα μεταδώσει επίσης ζωντανά την έκλειψη, ξεκινώντας στις 20:15 ώρα Ελλάδας.

Δείτε live από την ESA

Δείτε live από τη NASA

Πότε θα σκοτεινιάσει ο ουρανός

Η σκιά της Σελήνης θα διανύσει περίπου 8.260 χιλιόμετρα μέσα σε μιάμιση ώρα, καθώς θα κινείται από την περιοχή του Βόρειου Πόλου προς τα νότια.

Το μεγαλύτερο μέρος της διαδρομής θα βρίσκεται πάνω από τον Ατλαντικό Ωκεανό. Όταν η σκιά φτάσει στην Ισπανία, όπου αναμένεται να συγκεντρωθούν μεγάλα πλήθη, η διάρκεια της ολικότητας θα έχει περιοριστεί περίπου στο ένα λεπτό.

Η μερική έκλειψη, ωστόσο, θα είναι ορατή σε πολύ μεγαλύτερη περιοχή. Το φαινόμενο θα γίνει αντιληπτό μέχρι την Αλάσκα και τη Σιβηρία, ενώ θα καλύψει τον Καναδά, τις βόρειες Ηνωμένες Πολιτείες, μεγάλο μέρος της Ευρώπης και τμήματα της δυτικής Αφρικής.

Η ολικότητα θα αρχίσει να γίνεται ορατή στην Ισλανδία λίγο πριν από τις 20:00 ώρα Ελλάδας και θα φτάσει στην Ισπανία περίπου στις 20:27, ανάλογα με την περιοχή. Για παράδειγμα, στο Σανταντέρ η ολικότητα αρχίζει στις 20:26:57 ώρα Ελλάδας και διαρκεί περίπου ένα λεπτό, ενώ στο Μπιλμπάο αρχίζει στις 20:27:23 και διαρκεί περίπου 31 δευτερόλεπτα.

Στο Δουβλίνο θα καλυφθεί περίπου το 94% του Ήλιου, στο Όσλο το 83%, στο Μόντρεαλ το 18%, στη Νέα Υόρκη το 9% και στο Νόρφολκ της Βιρτζίνια μόλις το 2%.

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Το μέγιστο της έκλειψης, στις 20:45 ώρα Ελλάδας είναι η στιγμή κατά την οποία ο κώνος της σκιάς της Σελήνης θα περάσει πλησιέστερα από το κέντρο της Γης. Οι χρόνοι του φαινομένου σε παγκόσμια κλίμακα είναι:

Σε ποια μέρη της Ελλάδας θα είναι ορατή

Η Ελλάδα δεν θα βρίσκεται στη ζώνη ολικότητας. Θα υπάρξει μόνο μια πολύ μικρή μερική έκλειψη, κυρίως σε δυτικές και βορειοδυτικές περιοχές της χώρας, ενώ σε πολλές περιοχές (όπως η Αθήνα) το φαινόμενο πρακτικά δεν θα είναι ορατό.

Για παράδειγμα:

Κέρκυρα: έναρξη περίπου 20:33 , μέγιστο περίπου 20:37 (μόλις ~2,35% κάλυψη)

έναρξη περίπου , μέγιστο περίπου (μόλις ~2,35% κάλυψη) Ηγουμενίτσα: περίπου 20:33–20:36

περίπου Ιωάννινα: περίπου 20:33–20:35 (πολύ μικρή κάλυψη)

περίπου (πολύ μικρή κάλυψη) Αθήνα: Δεν θα είναι ορατή η έκλειψη.

πηγή: ΕΡΤ