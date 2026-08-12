Ζελένσκι: 26 χωριά επέστρεψαν στα χέρια της Ουκρανίας – «9.550 Ρώσοι νεκροί, η επιχείρηση πήγε ακριβώς όπως σχεδιάστηκε»

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Την ανακατάληψη 745 τετραγωνικών χιλιομέτρων και 26 χωριών στις περιφέρειες Ντνίπρο, Ντονέτσκ και Ζαπορίζια ανακοίνωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα της ουκρανικής επιθετικής επιχείρησης στον τομέα του Ολεξαντρίβσκι.

Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από τον Ιανουάριο έως τον Αύγουστο από τις Δυνάμεις Αεροπορικής Εφόδου και άλλες μονάδες του ουκρανικού στρατού.

«Χάρη στις ενεργές επιχειρήσεις των στρατευμάτων μας, προκλήθηκαν σημαντικές απώλειες στις δυνάμεις κατοχής», ανέφερε ο Ζελένσκι.

Όπως υποστήριξε, οι ρωσικές απώλειες ανήλθαν σε τουλάχιστον 9.550 νεκρούς και περισσότερους από 6.600 τραυματίες, ενώ Ρώσοι στρατιώτες αιχμαλωτίστηκαν, ενισχύοντας, όπως είπε, το ουκρανικό «ταμείο ανταλλαγών» αιχμαλώτων.

«Απελευθερώθηκαν 745 τετραγωνικά χιλιόμετρα»

Ο Ζελένσκι ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια της επιχείρησης 745 τετραγωνικά χιλιόμετρα εδάφους πέρασαν ξανά υπό ουκρανικό έλεγχο.

«Είκοσι έξι χωριά στις περιφέρειες Ντνίπρο, Ντονέτσκ και Ζαπορίζια επέστρεψαν υπό ουκρανικό έλεγχο», έγραψε.

Ο ίδιος χαρακτήρισε την επιχείρηση απολύτως επιτυχημένη, τονίζοντας ότι εξελίχθηκε σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό.

«Αυτή η επιθετική μας επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με ακρίβεια, ακριβώς όπως είχε σχεδιαστεί», δήλωσε.

Σύσκεψη με τη στρατιωτική ηγεσία

Ο Ουκρανός πρόεδρος συζήτησε την Τετάρτη τα αποτελέσματα της επιχείρησης και τις επόμενες κινήσεις με την ανώτατη στρατιωτική ηγεσία της χώρας.

Όπως ανέφερε, ενημερώθηκε από τον αρχηγό των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας, Μιχαΐλο Ντραπάτι, τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου, Ιχόρ Σκίμπιουκ, και τον διοικητή των Δυνάμεων Αεροπορικής Εφόδου, Όλεχ Απόστολ.

«Είμαι υπερήφανος για το θάρρος των Ουκρανών πολεμιστών. Δόξα στην Ουκρανία!», έγραψε ο Ζελένσκι.

Οι ανακοινώσεις έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία το Κίεβο υποστηρίζει ότι έχει ενισχύσει τη θέση του στο πεδίο της μάχης, συνδυάζοντας τις χερσαίες επιχειρήσεις με πλήγματα μεγάλης εμβέλειας εναντίον ρωσικών στόχων.

Τον Ιούνιο, η τότε στρατιωτική ηγεσία της Ουκρανίας είχε αναφέρει ότι μόνο τον Μάιο οι ουκρανικές δυνάμεις ανακατέλαβαν κατά 100 τετραγωνικά χιλιόμετρα περισσότερα εδάφη από όσα έχασαν.