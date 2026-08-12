Σοκ στις ΗΠΑ: 53χρονος δολοφόνησε τα 4 παιδιά του και τη σύζυγό του τους, πριν αυτοκτονήσει – «Σκότωσα όλη μου την οικογένεια»

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Μια οικογενειακή τραγωδία συγκλονίζει το Κάνσας των ΗΠΑ, όπου ένας 53χρονος άνδρας φέρεται να σκότωσε τέσσερα παιδιά, ηλικίας από 3 έως 9 ετών, και τη μητέρα τους, προτού καλέσει ο ίδιος την αστυνομία, να ομολογήσει τις δολοφονίες και στη συνέχεια να βάλει τέλος στη ζωή του.

Το μακελειό σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης, 11 Αυγούστου, σε σπίτι στην πόλη Γουίνφιλντ.

Σύμφωνα με τον αρχηγό της τοπικής αστυνομίας Ρόμπι ΝτεΛόνγκ, το τηλεφωνικό κέντρο έκτακτης ανάγκης δέχθηκε κλήση από έναν άνδρα, ο οποίος δήλωσε ότι «είχε σκοτώσει ολόκληρη την οικογένειά του και ετοιμαζόταν να αυτοκτονήσει».

Αστυνομικοί που βρίσκονταν κοντά στην περιοχή έσπευσαν αμέσως στο σημείο. Καθώς πλησίαζαν στο σπίτι, άκουσαν έναν πυροβολισμό.

Οι Αρχές απέκλεισαν την περιοχή και περίπου δύο ώρες αργότερα αστυνομικοί παραβίασαν την κεντρική είσοδο του σπιτιού.

Στο εσωτερικό αντίκρισαν έξι νεκρούς.

Τέσσερα παιδιά μεταξύ των θυμάτων

Ως δράστης ταυτοποιήθηκε ο 53χρονος Ρόναλντ Χ. Γουίλιαμς ο πρεσβύτερος, ο οποίος ήταν μεταξύ των νεκρών που εντοπίστηκαν μέσα στο σπίτι.

Τα άλλα πέντε θύματα ήταν η 44χρονη Κέλι Λ. Τζορτζ και τέσσερα παιδιά: η 9χρονη Κάρολ Α. Γουίλιαμς, ο 7χρονος Ρόναλντ Χ. Γουίλιαμς Τζούνιορ, η 5χρονη Σάρα Κ. Γουίλιαμς και η 3χρονη Κέλι Μ. Μαγκί-Γουίλιαμς.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι ο τελευταίος πυροβολισμός που άκουσαν οι αστυνομικοί όταν έφτασαν στο σημείο ήταν εκείνος με τον οποίο ο 53χρονος αυτοκτόνησε.

«Πιστεύω ότι όταν κάλεσε το 911, όσα είπε ήταν ακριβή και ότι, όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, ο τελευταίος πυροβολισμός ήταν αυτός που έστρεψε εναντίον του εαυτού του», δήλωσε ο Τζέισον Ντίαζ, ειδικός πράκτορας του Γραφείου Ερευνών του Κάνσας (KBI).

Η αστυνομία εκτιμά ότι πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό και ότι δεν υπάρχει συνεχιζόμενη απειλή για τους κατοίκους της περιοχής.

«Προφανώς, είναι μια πολύ τραγική ημέρα για την κοινότητά μας», δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας.

Είχαν προηγηθεί αναφορές για «επιθετική» και «αλλοπρόσαλλη» συμπεριφορά

Οι Αρχές αποκάλυψαν ότι τις τελευταίες εβδομάδες πριν από το μακελειό είχαν δεχθεί αρκετές κλήσεις σχετικά με αλλοπρόσαλλη και επιθετική συμπεριφορά του 53χρονου.

Σύμφωνα με τον ΝτεΛόνγκ, υπήρχαν περιστατικά κατά τα οποία ο Γουίλιαμς ερχόταν αντιμέτωπος με άλλους ανθρώπους και τους φώναζε.

Ωστόσο, όπως εξήγησε ο αρχηγός της αστυνομίας, οι πληροφορίες που υπήρχαν τότε δεν ήταν αρκετές για να δικαιολογήσουν κάποια παρέμβαση, ενώ τίποτα δεν έδειχνε ότι θα ακολουθούσε μια τέτοια τραγωδία.

Ήταν καταγεγραμμένος ως σεξουαλικός παραβάτης

Ο 53χρονος είχε βαρύ ποινικό παρελθόν.

Σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα KCTV και NBC News, ήταν εγγεγραμμένος στο μητρώο σεξουαλικών παραβατών του Κάνσας, καθώς το 1998 είχε καταδικαστεί για απόπειρα σεξουαλικού αδικήματος σε βάρος ανηλίκου, σε υπόθεση που αφορούσε ένα 15χρονο κορίτσι.

Από το 1995 έως και το 2024 είχε επίσης αντιμετωπίσει κατηγορίες για κακουργήματα, μεταξύ των οποίων αδικήματα σχετικά με ναρκωτικά, πρόκληση σωματικής βλάβης, διάρρηξη και επίθεση σε βάρος αστυνομικού.

Το Γραφείο Ερευνών του Κάνσας και η Αστυνομία του Γουίνφιλντ συνεχίζουν την έρευνα προκειμένου να εξακριβώσουν τις συνθήκες και τα κίνητρα πίσω από τη δολοφονία των πέντε μελών της οικογένειας.