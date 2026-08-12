Γαλλία: Στα 10-15 δισεκατομμύρια ευρώ το φετινό κόστος του καύσωνα

Η Γαλλίδα υπουργός Περιβάλλοντος, Μονίκ Μπαρμπού, δήλωσε ότι τα κύματα καύσωνα που έπληξαν τη Γαλλία τους τελευταίους μήνες ενδέχεται να επιφέρουν άμεσο και έμμεσο κόστος ύψους 10 έως 15 δισεκατομμυρίων ευρώ, επικαλούμενη εκτιμήσεις της εθνικής στατιστικής υπηρεσίας (INSEE). Αυτό το κόστος είναι σημαντικά υψηλότερο από την ξηρασία του 2022 λόγω της μεγαλύτερης διάρκειας και έντασης των φετινών καυσώνων, των εκτεταμένων δασικών πυρκαγιών και της μείωσης της γεωργικής παραγωγής, ενώ έχει προκαλέσει διακοπές υδροδότησης σε πάνω από 40.000 ανθρώπους.

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Διεθνή Νέα

Φωτογραφία: Abdul Saboor, REUTERS
Φωτογραφία: Abdul Saboor, REUTERS
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τα κύματα καύσωνα που έπληξαν τη Γαλλία τους τελευταίους μήνες ενδέχεται να επιφέρουν άμεσο και έμμεσο κόστος ύψους 10 έως 15 δισεκατομμυρίων ευρώ.
  • Η Γαλλίδα υπουργός Περιβάλλοντος, Μονίκ Μπαρμπού, δήλωσε ότι «η ξηρασία του 2022 είχε ως αποτέλεσμα άμεσο και έμμεσο κόστος 5,6 δισεκατομμυρίων ευρώ, αλλά οι φετινοί καύσωνες ήταν μεγαλύτερης διάρκειας και πιο έντονοι».
  • Οικονομολόγοι και ακαδημαϊκοί εκτιμούν ότι το ρεκόρ ζέστης και ξηρασίας που πλήττει την Ευρώπη αυτό το καλοκαίρι θα μπορούσε να κοστίσει εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ.

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Τα κύματα καύσωνα που έπληξαν τη Γαλλία τους τελευταίους μήνες ενδέχεται να επιφέρουν άμεσο και έμμεσο κόστος ύψους 10 έως 15 δισεκατομμυρίων ευρώ, δήλωσε σήμερα η Γαλλίδα υπουργός Περιβάλλοντος, Μονίκ Μπαρμπού.

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Η υπουργός επικαλέστηκε εκτιμήσεις της εθνικής στατιστικής υπηρεσίας της Γαλλίας (INSEE), σημειώνοντας παράλληλα ότι «η περίοδος καύσωνα δεν έχει τελειώσει ακόμη».

«Η ξηρασία του 2022 είχε ως αποτέλεσμα άμεσο και έμμεσο κόστος 5,6 δισεκατομμυρίων ευρώ, αλλά οι φετινοί καύσωνες ήταν μεγαλύτερης διάρκειας και πιο έντονοι, με πιο εκτεταμένες δασικές πυρκαγιές και μεγαλύτερη μείωση της γεωργικής παραγωγής», είπε.

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Επίσης, η Μονίκ Μπαρμπού ανέφερε ότι «η συνεχιζόμενη ξηρασία στη χώρα έχει αφήσει περισσότερους από 40.000 ανθρώπους αντιμέτωπους με διακοπές υδροδότησης».

Να σημειωθεί ότι οικονομολόγοι και ακαδημαϊκοί εκτιμούν ότι το ρεκόρ ζέστης και ξηρασίας που πλήττει την Ευρώπη αυτό το καλοκαίρι θα μπορούσε να κοστίσει εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ, καθώς τα ακραία φαινόμενα που προκαλούνται από την υπερθέρμανση του πλανήτη διαταράσσουν την ηλεκτρική ενέργεια, τη ναυτιλία και τη δημόσια υγεία, ενώ οι πυρκαγιές απειλούν να καταστήσουν τη φετινή σεζόν τη χειρότερη που έχει καταγραφεί ποτέ στην Ευρώπη.

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