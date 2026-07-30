Γαλλία: Αντιμετωπίζει νέες πυρκαγιές εν μέσω του καύσωνα – «Καμπανάκι» για τις επόμενες ημέρες

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Χιλιάδες άνθρωποι που διέφυγαν από τις τεράστιες πυρκαγιές στην Ισπανία επέστρεψαν στα σπίτια τους την Τετάρτη, ενώ στη Γαλλία οι πυροσβέστες μάχονταν με τις μαινόμενες φλόγες καθώς ένα νέο κύμα καύσωνα πλήττει την περιοχή.

Οι γειτονικές χώρες έχουν πληγεί από μερικές από τις χειρότερες δασικές πυρκαγιές της ιστορίας τους την περασμένη εβδομάδα, καίγοντας τεράστιες εκτάσεις και αναγκάζοντας δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Η Ισπανία ήρε τις υπόλοιπες εντολές εκκένωσης για την επαρχία Άβιλα και για τις δύο τελευταίες πόλεις κοντά στη Μαδρίτη που είχαν εκκενωθεί την Τετάρτη. Ενώ ορισμένοι εκτοπισμένοι επέστρεψαν στα ανέγγιχτα σπίτια τους, άλλοι βρήκαν μόνο ερήμωση.

«Όλες οι αναμνήσεις μου χάθηκαν»

«Είμαι χαρούμενη, ανυπομονούσα να γυρίσω σπίτι και να πάρω τον καφέ και το πρωινό μου», είπε η Μαρία Χεσούς Πέρεζ Μπλάνκα, 70 ετών. Ήταν μία από τους περίπου δώδεκα που επέστρεψαν στα καφέ της Αλντέα ντελ Φρέσνο, δυτικά της Μαδρίτης, το πρωί της Τετάρτης.

Αλλά 12 χιλιόμετρα (οκτώ μίλια) μακριά, στο Πελάγιος ντε λα Πρέσα, ο Ντέιβιντ Ροντρίγκεζ γκρέμιζε τα καμένα ερείπια του σπιτιού του.

«Είναι μια καταστροφή. Απλώς κοιτάξτε το», είπε. «Όλες οι αναμνήσεις μου, όλα όσα είχα ήταν εδώ. Ο μπαμπάς μου το έχτισε πριν από 40 χρόνια και όλα έχουν χαθεί» περιέγραψε.

Αξιωματούχοι δήλωσαν την Τετάρτη ότι οι καλύτερες συνθήκες κατά τη διάρκεια της νύχτας βοήθησαν τα συνεργεία να σταθεροποιήσουν την περιοχή της πυρκαγιάς, και ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ δήλωσε ότι οι επόμενες ώρες θα είναι «αποφασιστικές» στη μάχη για την κατάσβεση όλων των εναπομεινάντων φλογών.

Νέα μέτωπα στη Γαλλία

Στη Γαλλία, η περιοχή της Ζιρόντ ανέφερε μια δεύτερη ήρεμη νύχτα και ότι η τεράστια πυρκαγιά δυτικά της οινοπαραγωγικής πρωτεύουσας της Γαλλίας, του Μπορντό, παρέμεινε σταθερή παρά την απότομη αύξηση της θερμοκρασίας την Τετάρτη, καθώς το τέταρτο κύμα καύσωνα του καλοκαιριού έπληξε την περιοχή.

«Αν η νύχτα πάει καλά, μπορούμε λογικά να είμαστε πιο αισιόδοξοι για αύριο και τις επόμενες μέρες», δήλωσε η Σόφι Μπρόκας, ανώτερη περιφερειακή αξιωματούχος.

Στη νοτιοανατολική περιοχή Βαρ, ωστόσο, περισσότεροι από 600 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους μετά από νέα πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή κατά μήκος των μεσογειακών ακτών της Γαλλίας, ανάμεσα στις πόλεις Μασσαλία και Νίκαια.

Η νέα πυρκαγιά ξέσπασε λιγότερο από μία ημέρα αφότου μια άλλη πυρκαγιά στο Βαρ τέθηκε υπό έλεγχο.

Μια ακόμη δασική πυρκαγιά ξέσπασε στην ανατολική περιοχή της Βουργουνδίας, κοντά στην πόλη Ντιζόν, η οποία κατέκαψε 125 εκτάρια, χωρίς όμως να προκαλέσει θύματα ή ζημιές σε κατοικίες, δήλωσαν τοπικοί αξιωματούχοι.

Ξεκίνησε το απόγευμα στην Combe du Vaulon, μια άνυδρη κοιλάδα που βρίσκεται στην αμπελουργική κοινότητα Couchey, περίπου 10 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Ντιζόν.

Πανευρωπαϊκή καταστροφή

Η Ευρώπη έχει πληγεί από διαδοχικά κύματα καύσωνα και μια μεγάλη ξηρασία φέτος, τα οποία οι επιστήμονες έχουν αποδώσει στην ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή.

Η ακραία ζέστη έχει ξεράνει τη βλάστηση που αναπτύχθηκε έντονα κατά τη διάρκεια του υγρού καιρού στις αρχές του έτους, δημιουργώντας συνθήκες ευνοϊκές για πυρκαγιές.

Στην Ισπανία, 207.000 εκτάρια (511.000 στρέμματα) γης έχουν καεί σε εθνικό επίπεδο, μεταξύ των μεγαλύτερων περιοχών σε οποιαδήποτε περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου που έχει καταγραφεί ποτέ, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών για τις Δασικές Πυρκαγιές. Οι ισπανικές αρχές έχουν αναφέρει οριακά διαφορετικά στοιχεία.

Στη Γαλλία, περίπου 92.000 εκτάρια έχουν καεί κατά την ίδια περίοδο – η μεγαλύτερη έκταση που έχει καταγραφεί ποτέ σε αρχεία που χρονολογούνται πριν από δύο δεκαετίες.

Ενώ η τρέχουσα εστίαση είναι στη Δυτική Ευρώπη, η ΕΕ προειδοποίησε αυτή την εβδομάδα ότι οι συνθήκες επιρρεπείς σε πυρκαγιές θα εξαπλωθούν προς το κέντρο της ηπείρου τις επόμενες ημέρες.

Οι πυρκαγιές στην Τουρκία έχουν ήδη αναγκάσει εκατοντάδες ανθρώπους να εκκενώσουν τις τουριστικές παραλίες στο νότο, με εκατοντάδες πυροσβέστες να προσπαθούν να σβήσουν τις φλόγες.

Πηγή πληροφοριών: FRANCE 24, AFP