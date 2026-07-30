Βρετανία: Ένοχος ο 19χρονος Νορβηγός που ταξίδεψε για να εκτελέσει «συμβόλαιο θανάτου» 21.000 λιρών

Ένας 19χρονος από τη Νορβηγία κρίθηκε ένοχος για συνωμοσία με σκοπό τη δολοφονία, αφού ταξίδεψε στη Βρετανία για να εκτελέσει «συμβόλαιο θανάτου» 21 χιλιάδων λιρών για λογαριασμό του σουηδικού εγκληματικού δικτύου Foxtrot Network. Το σχέδιο ματαιώθηκε έγκαιρα μετά από επέμβαση των αρχών, οδηγώντας στη σύλληψη του Γιοχάνες Νάτλαντ πριν προλάβει να επιτεθεί.

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Ο Γιοχάνες Νάτλαντ κρίθηκε ένοχος για συνωμοσία με σκοπό τη δολοφονία από δικαστήριο του Λονδίνου. Πηγή: Counter Terrorism Policing
Ο Γιοχάνες Νάτλαντ κρίθηκε ένοχος για συνωμοσία με σκοπό τη δολοφονία από δικαστήριο του Λονδίνου. Πηγή: Counter Terrorism Policing
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένας 19χρονος Νορβηγός κρίθηκε ένοχος για συνωμοσία με σκοπό τη δολοφονία, αφού ταξίδεψε στη Βρετανία για να εκτελέσει «συμβόλαιο θανάτου».
  • Το σχέδιο, για λογαριασμό του σουηδικού δικτύου Foxtrot με δεσμούς με το Ιράν, ματαιώθηκε από τις αρχές πριν προλάβει να επιτεθεί ο δράστης.
  • Το Foxtrot Network, που κατηγορείται για «βία ως υπηρεσία», έχει τεθεί υπό κυρώσεις. Η ανακοίνωση της ποινής του 19χρονου έχει οριστεί για τον Οκτώβριο.

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Ένας 19χρονος από τη Νορβηγία κρίθηκε ένοχος για συνωμοσία με σκοπό τη δολοφονία, αφού ταξίδεψε στη Βρετανία για να εκτελέσει «συμβόλαιο θανάτου» για λογαριασμό του σουηδικού εγκληματικού δικτύου Foxtrot Network, το οποίο, σύμφωνα με τις βρετανικές αρχές, διατηρεί δεσμούς με το Ιράν.

Ο Γιοχάνες Νάτλαντ είχε παραδεχθεί την κατοχή δύο πυροβόλων όπλων και πυρομαχικών, αρνιόταν όμως την κατηγορία της συνωμοσίας για ανθρωποκτονία. Μετά την επαναληπτική δίκη, το δικαστήριο του Old Bailey τον έκρινε ομόφωνα ένοχο.

Το σχέδιο δολοφονίας και η επέμβαση της αστυνομίας

Σύμφωνα με την εισαγγελία, ο Νάτλαντ στρατολογήθηκε από το Foxtrot Network και έφτασε στο αεροδρόμιο του Μάντσεστερ στις 17 Μαρτίου 2025 με προσωρινό διαβατήριο.

Μέσω οδηγιών που λάμβανε στην εφαρμογή Signal, οδηγήθηκε σε κρυψώνες όπου παρέλαβε δύο πιστόλια, πυρομαχικά, μετρητά και ένα κλεμμένο αυτοκίνητο.

Το σχέδιο ματαιώθηκε όταν οι νορβηγικές αρχές συνέλαβαν τον 17χρονο που τον είχε στρατολογήσει και εντόπισαν στο κινητό του μηνύματα σχετικά με τη σχεδιαζόμενη δολοφονία στη Βρετανία. Αμέσως ενημερώθηκαν οι βρετανικές αρχές, οι οποίες εντόπισαν και συνέλαβαν τον Νάτλαντ σε ξενοδοχείο στο Χάντερσφιλντ, πριν προλάβει να επιτεθεί, αναφέρει το BBC.

Κατά τη σύλληψή του, μάλιστα, μιμήθηκε με τα χέρια του ότι πυροβολεί αστυνομικό, πριν ακινητοποιηθεί.

«Δολοφονία στην Αγγλία – 270.000 κορώνες»

Στη δίκη αποκαλύφθηκαν μηνύματα που περιέγραφαν το συμβόλαιο θανάτου με τη φράση:

«Δολοφονία στην Αγγλία – 270.000 κορώνες. Θα υπάρχει μεταφορά εκτός χώρας. Ο εκτελεστής θα φυγαδευτεί. Η αστυνομία θα πληρωθεί για να κάνει τα στραβά μάτια. Τίποτα δεν μπορεί να πάει στραβά.» Το ποσό αντιστοιχούσε σε περίπου 21.000 λίρες.

Ο Νάτλαντ φέρεται να ρώτησε τους εντολείς του: «Ποιος πρέπει να σκοτωθεί;», χωρίς, σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, να έχει μάθει ποτέ την ταυτότητα του στόχου πριν συλληφθεί.

Ο Γιοχάνες Νάτλαντ στο αεροδρόμιο του Μάντσεστερ, αφού του επετράπη η προσωρινή είσοδος στο Ηνωμένο Βασίλειο, παρά τις υποψίες των αξιωματικών της Συνοριακής Δύναμης (Border Force).Πηγή: Counter Terrorism Policing
Ο Γιοχάνες Νάτλαντ στο αεροδρόμιο του Μάντσεστερ, αφού του επετράπη η προσωρινή είσοδος στο Ηνωμένο Βασίλειο, παρά τις υποψίες των αξιωματικών της Συνοριακής Δύναμης (Border Force).
Πηγή: Counter Terrorism Policing

Το δίκτυο Foxtrot και οι δεσμοί με το Ιράν

Το Foxtrot Network έχει τεθεί υπό κυρώσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ λόγω των στενών δεσμών του με το ιρανικό καθεστώς.

Οι ευρωπαϊκές αρχές το κατηγορούν ότι πρωτοστάτησε στη λεγόμενη «βία ως υπηρεσία» (Violence-as-a-Service), στρατολογώντας ανήλικους και νεαρούς εκτελεστές για πληρωμένες δολοφονίες.

Ο 17χρονος στρατολόγος του Νάτλαντ, γνωστός με το ψευδώνυμο «Generalen», έχει ήδη καταδικαστεί στη Νορβηγία για τη συμμετοχή του στη συγκεκριμένη συνωμοσία, αλλά και για σειρά άλλων υποθέσεων απόπειρας δολοφονίας, εμπρησμών και δύο ανθρωποκτονιών στη Σουηδία.

Ο Νάτλαντ θα παραμείνει προφυλακισμένος μέχρι την ανακοίνωση της ποινής του, η οποία έχει οριστεί για τον Οκτώβριο.

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