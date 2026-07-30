Καντίνα για καλό σκοπό στην Τήνο: «Θέλαμε η προσφορά να γίνει μια όμορφη εμπειρία και όχι υποχρέωση» – Τι λέει ο δημιουργός της στο enikos.gr

Ο Παναγιώτης Ανδρεάδης, ο εμπνευστής και δημιουργός της Τ2Τ, της καντίνας για καλό σκοπό που λειτουργεί στην Τήνο αυτό το καλοκαίρι, μιλά στο enikos.gr για την ιδέα που μετέτρεψε την καλοκαιρινή έξοδο σε ενίσχυση του συστήματος υγείας του νησιού.

της Νάντιας Ρηγάτου

Μπορεί ένα σάντουιτς να σώσει μια ζωή; Ένα κοκτέιλ στο ηλιοβασίλεμα; Η Τ2Τ, η καντίνα που εμπνεύστηκε ο Παναγιώτης Ανδρεάδης και υλοποίησε με μια ομάδα εθελοντών στην Τήνο αποδεικνύει ότι σίγουρα μπορεί να βελτιώσει τη ζωή μας μα κυρίως να καλλιεργήσει την ψυχή μας και να ενδυναμώσει την πίστη μας στο “μαζί”.

-Πώς προέκυψε η καντίνα για καλό σκοπό;

Η καντίνα ήταν ουσιαστικά το μέσο και όχι ο σκοπός. Από την αρχή θέλαμε να δημιουργήσουμε έναν τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι θα μπορούσαν να συμμετέχουν εύκολα σε κάτι μεγαλύτερο από μια απλή δωρεά. Το φαγητό και η γαστρονομία έχουν αυτή τη μοναδική δύναμη να φέρνουν τους ανθρώπους κοντά. Έτσι γεννήθηκε η ιδέα μιας pop-up κοινωνικής καντίνας, όπου μια καλοκαιρινή έξοδος, ένα σάντουιτς, ένα κοκτέιλ και ένα ηλιοβασίλεμα μπορούν να μετατραπούν σε πραγματική ενίσχυση για το σύστημα υγείας της Τήνου. Θέλαμε η προσφορά να γίνει μια όμορφη εμπειρία και όχι μια υποχρέωση.

-Στην αρχή πώς αντέδρασε ο κόσμος και πώς αντιδρά τώρα;

Στην αρχή υπήρχε, όπως είναι φυσικό, μια απορία. Πολλοί προσπαθούσαν να καταλάβουν τι ακριβώς είναι το T2T και πώς μπορεί μια καντίνα να συμβάλει ουσιαστικά στην ενίσχυση της υγείας ενός νησιού. Όσο όμως περνούσε ο καιρός και ο κόσμος έβλεπε ότι η προσπάθεια βασίζεται στη διαφάνεια, στον εθελοντισμό και σε έναν απολύτως ξεκάθαρο σκοπό, η απορία μετατράπηκε σε εμπιστοσύνη. Σήμερα η κινητοποίηση είναι πραγματικά συγκινητική.

Κάθε βράδυ εκατοντάδες άνθρωποι έρχονται, απολαμβάνουν τη στιγμή μαζί μας και ταυτόχρονα στηρίζουν μια κοινή προσπάθεια. Το πιο όμορφο όμως είναι ότι η ανταπόκριση ξεπέρασε τα όρια της Τήνου. Εδώ και μήνες λαμβάνουμε μηνύματα και δωρεές από ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε προσωπικά, ακόμη και από ανθρώπους που δεν έχουν καμία σχέση ούτε με το νησί ούτε καν με την Ελλάδα. Αυτό μας έκανε να καταλάβουμε ότι αυτό που χτίζεται είναι πολύ μεγαλύτερο από εμάς.

-Ποια ήταν η μεγαλύτερη δυσκολία που συναντήσατε στην υλοποίηση αυτής της ιδέας;

Η μεγαλύτερη δυσκολία ήταν να συντονιστούν δεκάδες άνθρωποι, συνεργασίες και διαφορετικές ειδικότητες γύρω από έναν κοινό στόχο. Το T2T δεν είναι μια πρωτοβουλία που οργανώθηκε από μια επαγγελματική ομάδα. Είναι μια προσπάθεια που βασίστηκε σχεδόν αποκλειστικά στον εθελοντισμό. Για περίπου δέκα μήνες άνθρωποι πρόσφεραν καθημερινά χρόνο, γνώσεις, υπηρεσίες και αμέτρητες ώρες προσωπικής δουλειάς χωρίς κανένα αντάλλαγμα. Όταν βλέπεις τόσους ανθρώπους να πιστεύουν σε μια ιδέα, αποκτάς ακόμη μεγαλύτερη ευθύνη να την υλοποιήσεις με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

-Μέχρι τώρα έχετε συγκεντρώσει ικανοποιητικό ποσό;

Ναι, και μπορούμε να πούμε ότι το ποσό που έχει συγκεντρωθεί μέχρι σήμερα έχει ξεπεράσει πραγματικά τις προσδοκίες μας. Φυσικά, η προσπάθεια συνεχίζεται, γιατί οι ανάγκες είναι μεγάλες, αλλά η ανταπόκριση του κόσμου μάς έχει συγκινήσει βαθιά και μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε. Από την πρώτη στιγμή επιλέξαμε να λειτουργούμε με απόλυτη διαφάνεια. Όλες οι δωρεές και η πορεία της καμπάνιας δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του T2T, ώστε οποιοσδήποτε μπορεί να ενημερωθεί για την εξέλιξη της προσπάθειας και να δει πώς προχωρά ο κοινός μας στόχος. Η διαφάνεια ήταν βασική αρχή του εγχειρήματος από την πρώτη ημέρα και πιστεύουμε ότι είναι ένας από τους λόγους που ο κόσμος μάς εμπιστεύτηκε.

-Επικοινώνησε μαζί σας κάποιος μεγάλος δωρητής ή ανταποκρίθηκε κυρίως ο απλός κόσμος;

Η αλήθεια είναι ότι αυτή η προσπάθεια στηρίχθηκε κυρίως από πολλούς απλούς ανθρώπους. Επικοινώνησαν μαζί μας άνθρωποι από διαφορετικά μέρη του κόσμου, αρκετοί από τους οποίους δεν είχαν καμία σχέση ούτε με την Τήνο ούτε καν με την Ελλάδα, αλλά πίστεψαν στην αξία αυτού που προσπαθούμε να πετύχουμε και θέλησαν να συμβάλουν. Βέβαια, η μεγαλύτερη προσφορά δεν ήταν πάντα οικονομική. Υπήρξαν άνθρωποι που αφιέρωσαν τις διακοπές τους για να βρίσκονται κάθε βράδυ στην καντίνα ως εθελοντές. Αυτό είναι ίσως το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα της φιλοσοφίας του T2T. Από την πρώτη μέχρι την τελευταία ημέρα, η πρωτοβουλία αυτή χτίστηκε πάνω στη συλλογική προσφορά, τον εθελοντισμό και την πεποίθηση ότι ο καθένας μπορεί να συνεισφέρει με τον δικό του τρόπο. Γι’ αυτό και αισθανόμαστε βαθιά ευγνωμοσύνη απέναντι σε όλους όσοι έγιναν μέρος αυτής της προσπάθειας.

-Τι περιλαμβάνει το όραμα του T2T;

Το όραμά μας δεν είναι απλώς να λειτουργήσει μια επιτυχημένη καντίνα για έναν μήνα. Θέλουμε να αποδείξουμε ότι όταν μια κοινότητα ενώνεται γύρω από έναν ξεκάθαρο σκοπό, μπορεί να δημιουργήσει πραγματικό κοινωνικό αντίκτυπο.

-Θα επαναληφθεί η δράση ή θα ταξιδέψει και αλλού;

Ασφαλώς θα θέλαμε το T2T να έχει συνέχεια. Είτε μέσα από νέες δράσεις στην Τήνο είτε, γιατί όχι, ως ένα μοντέλο που θα μπορούσε να εφαρμοστεί και σε άλλα νησιά ή περιοχές με αντίστοιχες ανάγκες. Δεν μας ενδιαφέρει να «αντιγράψουμε» μια καντίνα, αλλά να εμπνεύσουμε έναν διαφορετικό τρόπο συμμετοχής των πολιτών στα κοινά. Αν αυτή η ιδέα μπορέσει να ταξιδέψει και να κινητοποιήσει κι άλλες τοπικές κοινωνίες να λύσουν τα δικά τους προβλήματα μέσα από τη συνεργασία, τότε θα έχουμε πετύχει κάτι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που είχαμε αρχικά οραματιστεί.

Info

* Η καντίνα θα λειτουργεί καθημερινά μέχρι τις 18/8/26, στην περιοχή της Καρδιανής Τήνου.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το site: https://t2t.social/ & στην σελίδα μας στο Instagram: t2tcanteen , όπου ανεβαίνουν και οι δράσεις & οι εκδηλώσεις που φιλοξενούμε.