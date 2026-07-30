Ιαπωνία: 28 νεκροί από τον ισχυρό σεισμό – Σε εξέλιξη οι έρευνες για τον εντοπισμό επιζώντων

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Ο απολογισμός των θυμάτων του πολύ ισχυρού σεισμού, ο οποίος έπληξε την Τρίτη (28/7/2026) τη νοτιοανατολική Ιαπωνία, έχει φτάσει μέχρι τώρα τους 28 νεκρούς, σύμφωνα με ανακοίνωση της ιαπωνικής κυβέρνησης, σημειώνοντας ωστόσο, ότι το σύνολο αυτό συμπεριλαμβάνει «ανθρώπους οι θάνατοι των οποίων διενεργείται έρευνα για να εξακριβωθεί εάν οφείλονταν» στη σεισμική δόνηση.



Εκατοντάδες διασώστες, συνεχίζουν να επιχειρούν κάπου 48 ώρες μετά τον σεισμό 7,1 βαθμών, με την ελπίδα να βρουν επιζώντες, κυρίως στα συντρίμμια του εμπορικού κέντρου στην Κάσιμα, στον νομό Κουμάμοτο.



Ο προχθεσινός σεισμός προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές, στη νήσο Κιούσου. Σπίτια καταστράφηκαν, γέφυρες υπέστησαν ζημιές, ξέσπασαν πυρκαγιές, ενώ η ηλεκτροδότηση και η ύδρευση, έχουν διακοπεί σε χιλιάδες νοικοκυριά.

Μετά τον κύριο σεισμό, καταγράφτηκε σειρά δεκάδων μετασεισμικών δονήσεων, επιτείνοντας την εξάντληση των κατοίκων, που υπομένουν εξάλλου την αποπνικτική ζέστη, με τα θερμόμετρα να αναμένεται να φτάσουν τουλάχιστον τους 35° Κελσίου, μέσα στην ημέρα.

🇯🇵 Extensive damage in Japan after powerful earthquake A 7.1-magnitude earthquake flattened homes, triggered fires, ruptured bridges and left tens of thousands without power in Japan’s southwestern Kumamoto region. pic.twitter.com/dGsyUTNDjc — AFP News Agency (@AFP) July 29, 2026



Το κοινό που βρισκόταν στο εμπορικό κέντρο, απομακρύνθηκε εσπευσμένα όταν έγινε ο σεισμός, όμως, περίπου 50 λεπτά αργότερα, το κτίριο υπέστη μεγάλη ζημιά όταν σημειώθηκε τεράστια έκρηξη, ενώ ακόμη βρισκόταν στο εσωτερικό του, άγνωστος αριθμός εργαζομένων.

🇯🇵 More than 50 people were injured in one of the prefectures on Kyushu Island in Japan after powerful 7,1 earthquakes Japanese Prime Minister Sanae Takaichi reported that the tremors caused fires, damage to roads and bridges, as well as the collapse of buildings. NHK reported… pic.twitter.com/hTFjhdZPl1 — Visegrád 24 (@visegrad24) July 28, 2026

Σε οπτικό υλικό από τον τόπο της καταστροφής, διακρίνονται διασώστες με πορτοκαλί στολές και λευκά κράνη να κινούνται με προσοχή μέσα στο κτίριο, ανάμεσα σε ατσάλινα ελάσματα του οπλισμού του σκυροδέματος, καλώδια που κρέμονται, οροφές που κρέμονται διαλυμένες.

Εξάλλου, έχουν επιβεβαιωθεί πέντε θάνατοι, ενώ τέσσερις άνθρωποι αγνοούνται στο εργοστάσιο της Nippon Paper Industries στην πόλη Γιατσούσιρο, μέρος του οποίου κατέρρευσε, ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο, κυβερνητικός αξιωματούχος.

Χθες (29/7/2026) το απόγευμα, κάπου 31.200 νοικοκυριά κι εγκαταστάσεις συνέχιζαν να μην έχουν ρεύμα, ενώ κάπου 84.000 ακίνητα δεν είχαν νερό, σύμφωνα με τις Αρχές.

Magnitude 7.1 Earthquake Strikes Kumamoto, Japan — Shindo 7 Recorded; Explosion at AEON Mall Leaves Multiple Dead and Injured At around 4:27 p.m. on July 28, a magnitude 7.1 earthquake struck the Kumamoto region in southwestern Japan, with a maximum seismic intensity of 7… pic.twitter.com/xBO0RtTBK4 — TotalNewsWorld (@turningpointjpn) July 28, 2026

Πλάνα που μεταδόθηκαν από ιαπωνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς, παρουσιάζουν κόσμο, να σχηματίζει ουρές για να αγοράσει πόσιμο νερό, ή να εφοδιαστεί με καύσιμα.

Το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS), εκτίμησε ότι σεισμός ήταν 6,8 βαθμών, εκτίμηση αρκετά χαμηλότερη της ιαπωνικής.

Ο νομός Κουμάμοτο, είχε δοκιμαστεί από δυο καταστροφικούς σεισμούς πριν από μια δεκαετία, το 2016, όταν ο οριστικός απολογισμός των θυμάτων, είχε φτάσει τους 273 νεκρούς και τους 2.800 και πλέον τραυματίες.

Στη συμβολή τεσσάρων μεγάλων τεκτονικών πλακών, κατά μήκος του δυτικού ορίου αυτού που είναι γνωστός, ως ο «δακτύλιος της φωτιάς» του Ειρηνικού ωκεανού, η Ιαπωνία είναι από τις χώρες, με την υψηλότερη σεισμικότητα στον πλανήτη.

Το αρχιπέλαγος των περίπου 125 εκατομμυρίων κατοίκων, καταγράφει κατά κανόνα αρκετές εκατοντάδες αισθητούς σεισμούς κάθε χρόνο, δηλαδή ποσοστό που ανέρχεται στο 18% του παγκόσμιου συνόλου.

Πολλοί άνθρωποι, παραμένουν ως ακόμη και σήμερα «στοιχειωμένοι» από τις μνήμες του υποθαλάσσιου σεισμού των 9 ρίχτερ, και μετέπειτα από το τσουνάμι που ακολούθησε την 11η Μαρτίου 2011, με τον τραγικό απολογισμό των 18.500 νεκρών και τεράστιο αριθμό αγνοουμένων, ενώ συγκλονιστική ήταν και η καταστροφή του πυρηνικού ηλεκτροπαραγωγικού εργοστασίου, στη Φουκουσίμα.