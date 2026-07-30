Συνεδριάζει σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο – Τα 8 θέματα που θα συζητηθούν

Το Υπουργικό Συμβούλιο συνεδριάζει σήμερα στις 11:00 υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου, με κύρια θέματα την οδική ασφάλεια, την ενέργεια και τις μεταρρυθμίσεις. Στην ατζέντα περιλαμβάνονται οκτώ συγκεκριμένα θέματα, μεταξύ των οποίων νέες πρωτοβουλίες για την οδική ασφάλεια, η πορεία του Ταμείου Ανάκαμψης, η Εθνική Στρατηγική για τα Ύδατα, καθώς και νομοθετικές πρωτοβουλίες για την υγεία, την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και την προστασία του περιβάλλοντος.

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Υπουργικό Συμβούλιο
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συνεδριάζει σήμερα στις 11:00, το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, με επίκεντρο την οδική ασφάλεια, την ενέργεια και τις μεταρρυθμίσεις.
  • Στα θέματα της συνεδρίασης περιλαμβάνονται νομοσχέδια για τη δευτερογενή χρήση ηλεκτρονικών δεδομένων υγείας, τη βελτίωση του σχεδιασμού της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και η ενσωμάτωση Οδηγιών για την εμπορία ανθρώπων και την προστασία του περιβάλλοντος.
  • Επίσης, στις 17:00 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα υποδεχθεί στο Μέγαρο Μαξίμου τον πρωθυπουργό της Βαυαρίας, Μάρκους Σέντερ.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Συνεδριάζει σήμερα στις 11:00, το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Στο επίκεντρο της συνεδρίασης που θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου θα βρεθούν η οδική ασφάλεια, η ενέργεια και οι μεταρρυθμίσεις.

Τα 8 θέματα της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου

  • Εισήγηση από τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου, τον υπουργό Επικρατείας Άκη Σκέρτσο και τον αναπληρωτή υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Γιώργο Κώτσηρα σχετικά με τις νέες πρωτοβουλίες και τα αποτελέσματα της πολιτικής για την οδική ασφάλεια.
  • Ενημέρωση από τον αναπληρωτή υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκο Παπαθανάση για την πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας,
  • Εισήγηση από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου για την έγκριση της Εθνικής Στρατηγικής για τα Ύδατα.
  • Παρουσίαση από τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη του νομοσχεδίου για τη δευτερογενή χρήση ηλεκτρονικών δεδομένων υγείας.
  • Παρουσίαση από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου και τον υφυπουργό, Νίκο Τσάφο του νομοσχεδίου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2024/1711 ως προς τη βελτίωση του σχεδιασμού της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
  • Παρουσίαση από τον υπουργό Δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη και τον υφυπουργό Γιάννη Μπούγα των νομοθετικών πρωτοβουλιών: α) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2024/1712 σχετικά με την πρόληψη και της καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2024/1203 σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος μέσω του ποινικού δικαίου.
  • Εισήγηση από τον υπουργό Επικρατείας, Άκη Σκέρτσο σχετικά με την αναθεώρηση του Ενοποιημένου Σχεδίου Κυβερνητικής Πολιτικής 2026.
  • Εισήγηση από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου και τον υφυπουργό, Νίκο Τσάφο σχετικά με την σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία Κυβερνητικής Επιτροπής για την Πυρηνική Ενέργεια.

Επίσης στις 17:00 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα υποδεχθεί στο Μέγαρο Μαξίμου τον πρωθυπουργό της Βαυαρίας, Μάρκους Σέντερ.

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