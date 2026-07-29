Τουρνάς για τον θάνατο του πυροσβέστη στο Γύθειο: «Η απώλειά του μας γεμίζει όλους μας με βαθιά θλίψη»

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Τα ειλικρινή του συλλυπητήρια και τη βαθιά του θλίψη εξέφρασε με δήλωσή του ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς για τον θάνατο του πυροσβέστη στον Αγερανό Γυθείου, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της πυρκαγιάς.

Αναλυτικά η δήλωση του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά:

«Η απώλεια του πυροσβέστη μας κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της πυρκαγιάς στον Αγερανό Γυθείου γεμίζει όλους μας με βαθιά θλίψη.

Στην οικογένειά του, στους οικείους του και στους συναδέλφους του στο Πυροσβεστικό Σώμα εκφράζω τα πιο ειλικρινή και θερμά μου συλλυπητήρια».