Από τα Χανιά στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ: Αγωνία για 3χρονο κοριτσάκι με συμπτώματα πνιγμού

Ένα τρίχρονο κοριτσάκι νοσηλεύεται σε πολύ κρίσιμη κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του ΠΑΓΝΗ, έχοντας μεταφερθεί εσπευσμένα από τα Χανιά με συμπτώματα πνιγμού. Η διακομιδή της κρίθηκε απαραίτητη μετά τη διασωλήνωση στο νοσοκομείο Χανίων, με τις επόμενες ώρες να θεωρούνται εξαιρετικά κρίσιμες για τη ζωή της, σύμφωνα με τον αναπληρωτή διοικητή του ΠΑΓΝΗ, Στέλιο Κτενιαδάκη

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ μεταφέρθηκε εσπευσμένα και νοσηλεύεται σε πολύ κρίσιμη κατάσταση, ένα κοριτσάκι τριών ετών.
  • Το κοριτσάκι μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Χανίων με συμπτώματα πνιγμού, διασωληνώθηκε και κρίθηκε απαιτούμενη η μεταφορά του στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ.
  • Η κατάσταση της υγείας του παιδιού «κρίνεται ως εξαιρετικά κρίσιμη και οι επόμενες ώρες είναι σημαντικές για την ζωή του», σύμφωνα με τον αναπληρωτή διοικητή του ΠΑΓΝΗ.

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Στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ μεταφέρθηκε εσπευσμένα και νοσηλεύεται σε πολύ κρίσιμη κατάσταση, ένα κοριτσάκι τριών ετών.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το κοριτσάκι μεταφέρθηκε αργά το μεσημέρι της Τετάρτης στο νοσοκομείο Χανίων με συμπτώματα πνιγμού. Κρίθηκε απαιτούμενο αφού διασωληνωθεί, να μεταφερθεί εσπευσμένα στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ για πιο εντατική νοσηλεία, κάτι που έγινε αργά το απόγευμα.

Η κατάστασή της υγείας του παιδιού, σύμφωνα με τον αναπληρωτή διοικητή του ΠΑΓΝΗ Στέλιο Κτενιαδάκη που μίλησε στο ertnews.gr, «κρίνεται ως εξαιρετικά κρίσιμη και οι επόμενες ώρες είναι σημαντικές για την ζωή του».

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