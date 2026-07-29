Από τα Χανιά στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ: Αγωνία για 3χρονο κοριτσάκι με συμπτώματα πνιγμού

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Στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ μεταφέρθηκε εσπευσμένα και νοσηλεύεται σε πολύ κρίσιμη κατάσταση, ένα κοριτσάκι τριών ετών.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το κοριτσάκι μεταφέρθηκε αργά το μεσημέρι της Τετάρτης στο νοσοκομείο Χανίων με συμπτώματα πνιγμού. Κρίθηκε απαιτούμενο αφού διασωληνωθεί, να μεταφερθεί εσπευσμένα στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ για πιο εντατική νοσηλεία, κάτι που έγινε αργά το απόγευμα.

Η κατάστασή της υγείας του παιδιού, σύμφωνα με τον αναπληρωτή διοικητή του ΠΑΓΝΗ Στέλιο Κτενιαδάκη που μίλησε στο ertnews.gr, «κρίνεται ως εξαιρετικά κρίσιμη και οι επόμενες ώρες είναι σημαντικές για την ζωή του».