Φωτιά στο Ρέθυμνο: Ήχησε δύο φορές το 112 – Εκκένωση για Λίγκρες και Αγία Παρασκευή

Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα εκδόθηκαν δύο μηνύματα από το 112, με τα οποία οι κάτοικοι των περιοχών Λίγκρες και Αγία Παρασκευή καλούνται να απομακρυνθούν προς Αγαλιανό και Κεραμές.
Οι πολίτες καλούνται να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών, καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Αγία_Παρασκευή της Περιφερειακής Ενότητας #Ρεθύμνης
‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε προς #Αγαλιανός και #Κεραμές
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/epZaj71grH@pyrosvestiki@hellenicpolice
— 112 Greece (@112Greece) July 29, 2026
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Λίγκρες της Περιφερειακής Ενότητας #Ρεθύμνης
‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε προς #Αγαλιανός και #Κεραμές
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/epZaj71grH@pyrosvestiki@hellenicpolice
— 112 Greece (@112Greece) July 29, 2026
Στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου Κρήτης, χθες περίπου στις 14:30, επιχειρούν 198 πυροσβέστες με 10 ομάδες πεζοπόρων της 3ης και 19ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 43 οχήματα.
Ως συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος, επιχειρούν υδροφόρες και μηχάνημα έργου του δήμου Αγίου Βασιλείου.
Επίσης, μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς από Πειραιά 18 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα που έχουν διατεθεί από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
Για τη μεγάλη πυρκαγιά στην ευρύτερη περιοχή της Κρύας Βρύσης, Ορνέ και Αγίας Γαλήνης Ρεθύμνου, σε ετοιμότητα παραμένουν 7 ασθενοφόρα οχήματα του ΕΚΑΒ.
Μέχρι στιγμής, από την περιοχή της Κρύας Βρύσης, με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου δύο σοροί πυροσβεστών, ενώ δεν έχει υπάρξει αναφορά άλλου συμβάντος ή περιστατικού που να χρήζει επέμβασης των δυνάμεων του ΕΚΑΒ.
Ανάλογα έχουν κινητοποιηθεί δυνάμεις της ΕΛΑΣ και του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ.
Υπενθυμίζεται οτι :
- Στις 19:13 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην περιοχή Ορνε προς Χωρδακι Αμαριου.
- Στις 18:49 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην Αγία Γαλήνη με κατεύθυνση προς το Τυμπακι.
- Στις 17:13 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην περιοχή Τριόπετρα με κατεύθυνση προς Κεραμέ μέσω παραλιακής οδού Αγιοβασιλιώτικο
- Στις 16:18 εκδηλώθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις περιοχές Άγιος Γεώργιος και Άγιος Παύλος με κατεύθυνση προς Αγία Γαλήνη, μέσω τής παραλιακής οδού Αγιοβασιλιώτικο
- Στις 15:37, εκδόθηκε μήνυμα απο το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της περιοχής Σαχτούρια και Μέλαμπες, με κατεύθυνση πρός Αγία Γαλήνη.
- Στις 15:27 εκδόθηκε μήνυμα απο το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της περιοχής Κρύα Βρύση, με κατεύθυνση πρός Ρέθυμνο.
- Στις 14:35, εκδόθηκε μήνυμα απο το 112, για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.
- Η Περιφέρεια Κρήτης, σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).
- Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι με ριπές έως 7 μποφόρ.