Φωτιά στο Ρέθυμνο: Ήχησε δύο φορές το 112 – Εκκένωση για Λίγκρες και Αγία Παρασκευή

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Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα εκδόθηκαν δύο μηνύματα από το 112, με τα οποία οι κάτοικοι των περιοχών Λίγκρες και Αγία Παρασκευή καλούνται να απομακρυνθούν προς Αγαλιανό και Κεραμές.

Οι πολίτες καλούνται να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών, καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου Κρήτης, χθες περίπου στις 14:30, επιχειρούν 198 πυροσβέστες με 10 ομάδες πεζοπόρων της 3ης και 19ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 43 οχήματα.

Ως συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος, επιχειρούν υδροφόρες και μηχάνημα έργου του δήμου Αγίου Βασιλείου.

Επίσης, μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς από Πειραιά 18 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα που έχουν διατεθεί από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Για τη μεγάλη πυρκαγιά στην ευρύτερη περιοχή της Κρύας Βρύσης, Ορνέ και Αγίας Γαλήνης Ρεθύμνου, σε ετοιμότητα παραμένουν 7 ασθενοφόρα οχήματα του ΕΚΑΒ.

Μέχρι στιγμής, από την περιοχή της Κρύας Βρύσης, με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου δύο σοροί πυροσβεστών, ενώ δεν έχει υπάρξει αναφορά άλλου συμβάντος ή περιστατικού που να χρήζει επέμβασης των δυνάμεων του ΕΚΑΒ.

Ανάλογα έχουν κινητοποιηθεί δυνάμεις της ΕΛΑΣ και του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ.

Υπενθυμίζεται οτι :