Τζάρεντ Λέτο: Αρνείται κατηγορηματικά τις καταγγελίες δέκα γυναικών για σεξουαλικές επιθέσεις και παρενόχληση

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Σε πλήρη άρνηση των κατηγοριών που του αποδίδονται προχώρησε ο ηθοποιός και τραγουδιστής Τζάρεντ Λέτο, μετά τις καταγγελίες για σεξουαλικές επιθέσεις και παρενόχληση που διατύπωσαν δέκα γυναίκες σε νέο ντοκιμαντέρ του BBC.

Δύο γυναίκες τον κατηγορούν για σεξουαλικές επιθέσεις όταν εκείνες ήταν 17 ετών, ενώ μια άλλη ανέφερε ότι ο ηθοποιός την απείλησε με σεξουαλική επίθεση όταν εκείνη ήταν 19 ετών.

Μια άλλη γυναίκα αφηγείται ότι, σε ηλικία 16 ετών, δέχθηκε πολλά άσεμνα τηλεφωνήματα από τον ηθοποιό, ο οποίος φέρεται να της έκανε και πρόταση γάμου.

Άλλες τέσσερις γυναίκες περιγράφουν σεξουαλική παρενόχληση σε τηλεφωνική επικοινωνία τους με τον τραγουδιστή του ροκ συγκροτήματος Thirty Seconds to Mars.

Τι ισχυρίζεται ο Τζάρεντ Λέτο

«Δεν έχω επιτεθεί ποτέ σεξουαλικά σε κανέναν, σε όλη μου τη ζωή», υπογραμμίζει ο 54χρονος ηθοποιός σε δήλωσή του, την οποία έδωσαν στη δημοσιότητα εκπρόσωποί του. «Αυτοί οι ισχυρισμοί είναι απολύτως και κατηγορηματικά ψευδείς», αναφέρει.

Εννέα από τις δέκα γυναίκες μιλούν για πρώτη φορά στο ντοκιμαντέρ του BBC με τίτλο «Jared Leto: Hollywood’s Dark Secret».

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός αντιμετωπίζει τέτοιες κατηγορίες. Πέρυσι, το αμερικανικό περιοδικό Air Mail είχε φιλοξενήσει δηλώσεις γυναικών που κατηγορούσαν τον Τζάρεντ Λέτο για σεξουαλική παρενόχληση και ανάρμοστη συμπεριφορά.

Ο ίδιος είχε αρνηθεί όσα του καταλόγιζαν.

Οι κατηγορίες αφορούν την περίοδο μεταξύ 2002 και 2016.