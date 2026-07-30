Τραγωδία στην Αργεντινή: Επτά νεκροί από πτώση ελικοπτέρου κατά τη διάρκεια επιχείρησης πυρόσβεσης

Επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Αργεντινή, όταν ελικόπτερο που συμμετείχε σε επιχειρήσεις κατάσβεσης δασικών πυρκαγιών συνετρίβη σε εθνικό πάρκο της δυτικής επαρχίας Σαν Χουάν. Μεταξύ των θυμάτων συγκαταλέγονται ανώτερα στελέχη της πυροσβεστικής, της αστυνομίας, της πολιτικής προστασίας και της ομοσπονδιακής υπηρεσίας αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων (AFE).

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους χθες την Τετάρτη (29/7) στην Αργεντινή, όταν ελικόπτερο που συμμετείχε στις επιχειρήσεις κατάσβεσης δασικών πυρκαγιών συνετρίβη σε εθνικό πάρκο στη δυτική επαρχία Σαν Χουάν.
  • Μεταξύ των θυμάτων βρίσκονται ανώτερα στελέχη της πυροσβεστικής, της αστυνομίας, της πολιτικής προστασίας και της ομοσπονδιακής υπηρεσίας αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων (AFE).
  • Το ελικόπτερο, τύπου Bell 412, είχε χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο εκπαίδευσης και επρόκειτο να αξιοποιηθεί για τον έλεγχο δασικής πυρκαγιάς σε γειτονική επαρχία, ενώ το σημείο της συντριβής χαρακτηρίστηκε απομονωμένο και δυσπρόσιτο.

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Επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους χθες την Τετάρτη (29/7) στην Αργεντινή, όταν ελικόπτερο που συμμετείχε στις επιχειρήσεις κατάσβεσης δασικών πυρκαγιών συνετρίβη σε εθνικό πάρκο στη δυτική επαρχία Σαν Χουάν, όπως ανακοίωνσε ο επικεφαλής των τοπικών αρχών.

Η επαφή χάθηκε χθες το πρωί με το ελικόπτερο, τύπου Bell 412, στον τομέα του πάρκου Ισιγουαλάστο, περίπου 1.200 χιλιόμετρα από το Μπουένος Άιρες, σύμφωνα με την ομοσπονδιακή υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων (AFE).

Ο κυβερνήτης της επαρχίας Σαν Χουάν, Μαρσέλο Ορέγο, επιβεβαίωσε χθες βράδυ μέσω X ότι συνολικά «επτά άνθρωποι» που επέβαιναν στο ελικόπτερο «έχασαν τη ζωή τους με τραγικό τρόπο», ανάμεσά τους ανώτερα στελέχη της πυροσβεστικής, της αστυνομίας, της πολιτικής προστασίας και της AFE.

Το ελικόπτερο που συνετρίβη, σύμφωνα με την υπηρεσία, είχε χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο εκπαίδευσης και τελικός προορισμός του ήταν η γειτονική επαρχία Λα Ριόχα, βορειοανατολικότερα, όπου επρόκειτο να αξιοποιηθεί για να ελεγχθεί δασική πυρκαγιά.

Η AFE διευκρίνισε πως άλλο αεροσκάφος που βρισκόταν στον τομέα εντόπισε το «σημείο της συντριβής».

Ομάδες έρευνας και διάσωσης έσπευσαν στην περιοχή, που το τοπικό ψηφιακό μέσο ενημέρωσης Tiempo de San Juan χαρακτήρισε απομονωμένη και ιδιαίτερα δυσπρόσιτη.

Τα τελευταία ίχνη του ελικοπτέρου που έπεσε στη Κοιλάδα Fértil:

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