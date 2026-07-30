Τραγωδία στην Αργεντινή: Επτά νεκροί από πτώση ελικοπτέρου κατά τη διάρκεια επιχείρησης πυρόσβεσης

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Επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους χθες την Τετάρτη (29/7) στην Αργεντινή, όταν ελικόπτερο που συμμετείχε στις επιχειρήσεις κατάσβεσης δασικών πυρκαγιών συνετρίβη σε εθνικό πάρκο στη δυτική επαρχία Σαν Χουάν, όπως ανακοίωνσε ο επικεφαλής των τοπικών αρχών.

Η επαφή χάθηκε χθες το πρωί με το ελικόπτερο, τύπου Bell 412, στον τομέα του πάρκου Ισιγουαλάστο, περίπου 1.200 χιλιόμετρα από το Μπουένος Άιρες, σύμφωνα με την ομοσπονδιακή υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων (AFE).

Ο κυβερνήτης της επαρχίας Σαν Χουάν, Μαρσέλο Ορέγο, επιβεβαίωσε χθες βράδυ μέσω X ότι συνολικά «επτά άνθρωποι» που επέβαιναν στο ελικόπτερο «έχασαν τη ζωή τους με τραγικό τρόπο», ανάμεσά τους ανώτερα στελέχη της πυροσβεστικής, της αστυνομίας, της πολιτικής προστασίας και της AFE.

Con profundo dolor recibimos la noticia del accidente de helicóptero ocurrido en nuestra provincia, en el que tristemente perdieron la vida siete personas. Entre ellas, Carlos Heredia, director de Protección Civil; el comisario general Germán Videla, subjefe de la Policía de San… — Marcelo Orrego (@DrMarceloOrrego) July 29, 2026

Το ελικόπτερο που συνετρίβη, σύμφωνα με την υπηρεσία, είχε χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο εκπαίδευσης και τελικός προορισμός του ήταν η γειτονική επαρχία Λα Ριόχα, βορειοανατολικότερα, όπου επρόκειτο να αξιοποιηθεί για να ελεγχθεί δασική πυρκαγιά.

Η AFE διευκρίνισε πως άλλο αεροσκάφος που βρισκόταν στον τομέα εντόπισε το «σημείο της συντριβής».

#Mundo Un helicóptero que transportaba a siete miembros de la tripulación se estrelló en la provincia de San Juan, Argentina, mientras realizaba un entrenamiento de técnicas de supresión de incendios. Los primeros reportes indican que no habría sobrevivientes. La aeronave era un… pic.twitter.com/aMLvx0wymN — Vanguardia (@vanguardiacom) July 29, 2026

Ομάδες έρευνας και διάσωσης έσπευσαν στην περιοχή, που το τοπικό ψηφιακό μέσο ενημέρωσης Tiempo de San Juan χαρακτήρισε απομονωμένη και ιδιαίτερα δυσπρόσιτη.

Τα τελευταία ίχνη του ελικοπτέρου που έπεσε στη Κοιλάδα Fértil: