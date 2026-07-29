Ρωσία: Κατηγορεί τον Πάβελ Ντούροφ για υποστήριξη της τρομοκρατίας – Η απάντηση του ιδρυτή του Telegram

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Οι ρωσικές αρχές απήγγειλαν κατηγορίες σε βάρος του ιδρυτή του Telegram, Πάβελ Ντούροφ, υποστηρίζοντας ότι η δημοφιλής εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων χρησιμοποιείται από τις ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες για τη στρατολόγηση ατόμων με σκοπό τη διενέργεια επιθέσεων στο εσωτερικό της Ρωσίας.

Η αντίδραση του Ντούροφ ήταν άμεση. Ο επίσημος λογαριασμός του Telegram στην πλατφόρμα X δημοσίευσε φωτογραφία του Ρωσογεννημένου δισεκατομμυριούχου να υψώνει το μεσαίο δάχτυλο προς τη Μόσχα.

Η FSB κατηγορεί το Telegram για στρατολόγηση σαμποτέρ

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας της Ρωσίας (FSB) και η Ανακριτική Επιτροπή ανακοίνωσαν ότι μέσω του chatbot γνωριμιών Daivinchik/Leo, που λειτουργεί στο Telegram, οι ουκρανικές υπηρεσίες πληροφοριών προσέγγιζαν νεαρούς Ρώσους, προσποιούμενες νεαρές γυναίκες, με στόχο να τους στρατολογήσουν για επιχειρήσεις δολιοφθοράς και τρομοκρατικές ενέργειες.

Σύμφωνα με τη FSB, 46 Ρώσοι ηλικίας 12 έως 22 ετών συνελήφθησαν τον τελευταίο χρόνο, καθώς φέρονται να στρατολογήθηκαν με αυτόν τον τρόπο για επιθέσεις εναντίον αστυνομικών ή για εμπρησμούς σε μεταφορικές, ενεργειακές, τηλεπικοινωνιακές και χρηματοπιστωτικές υποδομές.

Η υπηρεσία ανακοίνωσε επίσης ότι ο Ντούροφ τίθεται σε διεθνή λίστα καταζητούμενων, χωρίς να διευκρινίσει μέσω ποιου μηχανισμού θα επιδιώξει την έκδοσή του.

Η σχέση του Ντούροφ με τη Ρωσία και οι έρευνες στη Γαλλία

Ο Ντούροφ, που σήμερα ζει στο Ντουμπάι και διαθέτει υπηκοότητα Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και Γαλλίας, ίδρυσε το ρωσικό κοινωνικό δίκτυο VKontakte πριν αποχωρήσει από τη Ρωσία το 2014, επικαλούμενος πιέσεις από τις ρωσικές αρχές.

Το 2024 συνελήφθη στη Γαλλία στο πλαίσιο έρευνας για το κατά πόσο το Telegram αντιμετωπίζει επαρκώς την εγκληματική δραστηριότητα στην πλατφόρμα και συνεργάζεται με τις διωκτικές αρχές. Αργότερα του επετράπη να αποχωρήσει από τη χώρα, ενώ η έρευνα συνεχίζεται, αναφέρει το Reuters.

Ο ίδιος αρνείται κάθε παράνομη ενέργεια, υποστηρίζοντας ότι το Telegram τηρεί τις υποχρεώσεις του όσον αφορά τον έλεγχο του περιεχομένου και τη συνεργασία με τις αρχές για την καταπολέμηση του εγκλήματος.