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Τραμπ μετά την επίθεση του Ιράν στην Ιορδανία: «Θα τους χτυπήσουμε σκληρά, θα φάνε γερό ξύλο»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε ότι η Ουάσινγκτον θα απαντήσει δυναμικά στην ιρανική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον αμερικανικών δυνάμεων στην Ιορδανία, δηλώνοντας ότι το Ιράν «θα φάει γερό ξύλο». Ανέφερε επίσης ότι οι αμερικανικές δυνάμεις αναχαίτισαν επιτυχώς τους πυραύλους και αποκάλυψε συντονισμένα πλήγματα με τη Σαουδική Αραβία κατά φιλοϊρανικών πολιτοφυλακών στο Ιράκ.

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Διεθνή Νέα

Φωτογραφία: Reuters
Φωτογραφία: Reuters
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Ντόναλντ Τραμπ διεμήνυσε ότι η Ουάσινγκτον θα απαντήσει δυναμικά στην ιρανική επίθεση στην Ιορδανία, δηλώνοντας ότι το Ιράν «θα φάει γερό ξύλο».
  • Οι αμερικανικές δυνάμεις είχαν μόλις λίγα λεπτά για να αντιδράσουν στην επίθεση, ωστόσο κατάφεραν να αναχαιτίσουν όλους τους εισερχόμενους πυραύλους.
  • Ο Τραμπ αποκάλυψε ότι τα πλήγματα ΗΠΑ-Σαουδικής Αραβίας εναντίον φιλοϊρανικών πολιτοφυλακών στο Ιράκ έγιναν σε συντονισμό με την ιρακινή κυβέρνηση, χαρακτηρίζοντας τις πολιτοφυλακές «καρκίνο για τον κόσμο».

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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, διεμήνυσε ότι η Ουάσινγκτον θα απαντήσει δυναμικά στην αιφνιδιαστική ιρανική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον αμερικανικών δυνάμεων στην Ιορδανία, δηλώνοντας στο Fox News ότι το Ιράν «θα φάει γερό ξύλο».

«Θα τους χτυπήσουμε σκληρά. Θα φάνε γερό ξύλο», είπε χαρακτηριστικά, προαναγγέλλοντας αντίποινα κατά της Τεχεράνης.

«Είχαμε λίγα λεπτά για να αντιδράσουμε»

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις είχαν στη διάθεσή τους μόλις λίγα λεπτά για να αντιδράσουν στην αιφνιδιαστική πυραυλική επίθεση, ωστόσο κατάφεραν να αναχαιτίσουν όλους τους εισερχόμενους πυραύλους πριν πλήξουν τους στόχους τους.

Όπως είπε, παρακολούθησε βίντεο από την επιχείρηση, στο οποίο Αμερικανοί στρατιωτικοί μετέδιδαν σε πραγματικό χρόνο τις συντεταγμένες των πυραύλων κατά τη διάρκεια της αναχαίτισης.

Παράλληλα, ο Τραμπ αποκάλυψε ότι τα νυχτερινά πλήγματα που πραγματοποίησαν οι ΗΠΑ και η Σαουδική Αραβία εναντίον φιλοϊρανικών σιιτικών πολιτοφυλακών στο Ιράκ έγιναν σε συντονισμό με την ιρακινή κυβέρνηση.

Κλείνοντας, χαρακτήρισε τις πολιτοφυλακές αυτές «καρκίνο για τον κόσμο», υπογραμμίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να απαντούν σε επιθέσεις εναντίον των δυνάμεών τους.

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