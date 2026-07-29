Σκάνδαλο στο Χόλιγουντ: 4 γυναίκες κατηγορούν Τζάρεντ Λέτο για σεξουαλική κακοποίηση

Σκάνδαλο στο Χόλιγουντ καθώς 4 γυναίκες κατηγόρησαν τον βραβευμένο με Όσκαρ ηθοποιό και frontman του συγκροτήματος Thirty Seconds to Mars, Τζάρεντ Λέτο, για σεξουαλική κακοποίηση, με τα φερόμενα αδικήματα να έχουν διαπραχθεί όταν ήταν έφηβες.

Σε νέο ντοκιμαντέρ του BBC με τίτλο «Jared Leto: Hollywood’s Dark Secret» (Τζάρεντ Λέτο: Το Σκοτεινό Μυστικό του Χόλιγουντ), συνολικά 10 γυναίκες καταγγέλλουν τον τραγουδιστή και ηθοποιό Τζάρεντ Λέτο, εννέα εκ των οποίων, σύμφωνα με το BBC, μοιράζονται τις ιστορίες τους για πρώτη φορά.

Οι καταγγελίες

Μία από τις γυναίκες κατηγορεί τον βραβευμένο με Όσκαρ ότι της επιτέθηκε σεξουαλικά σε μοτέλ όταν ήταν 17 ετών. Μια άλλη ισχυρίζεται ότι ο Λέτο την απείλησε με σεξουαλική επίθεση όταν ήταν 19 ετών. Η τρίτη γυναίκα που εμφανίζεται στο ντοκιμαντέρ περιγράφει πώς φέρεται να είχε σεξουαλικές επαφές με τον Λέτο στην Καλιφόρνια όταν ήταν 17 ετών, κάτω από την ηλικία συναίνεσης, κάτι που επομένως θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως βιασμός. Ισχυρίζεται ότι ο ηθοποιός «απέτρεψε» συζήτηση σχετικά με την ηλικία συναίνεσης που είναι τα 18 στην πολιτεία.

Εν τω μεταξύ, τέταρτη γυναίκα ισχυρίζεται ότι ο Λέτο, αρχηγός της μπάντας Thirty Seconds to Mars, της έκανε επανειλημμένα τηλεφωνήματα με σεξουαλικό περιεχόμενο όταν ήταν 16 ετών και, τουλάχιστον μία φορά, της πρότεινε ερωτική συνεύρεση.

Στο ντοκιμαντέρ του BBC αναφέρεται ότι υπάρχει συμφωνία εμπιστευτικότητας που ζητήθηκε να υπογράψει η τέταρτη γυναίκα για να την εμποδίσουν να συζητήσει τη σχέση της με τον Λέτο. Εκείνη αρνήθηκε να την υπογράψει.

Τέσσερις άλλες γυναίκες κατηγορούν τον Λέτο ότι τους έκανε «περίεργες και συχνά πολύ σεξουαλικές» τηλεφωνικές κλήσεις όταν ήταν νεότερες.

Όλες οι καταγγελίες των γυναικών που εμφανίζονται στο ντοκιμαντέρ αφορούν το χρονικό διάστημα μεταξύ 2002 και 2016, όταν ο ηθοποιός, τώρα 54 ετών, ήταν 30 και 40 ετών.