Δανάη Μιχαλάκη: Η μητρότητα, οι νέες αντοχές και η αναζήτηση του προσωπικού «εγώ»

Για τη βαθιά αλλαγή που έφερε στη ζωή της η μητρότητα μίλησε η Δανάη Μιχαλάκη στο νέο τεύχος του περιοδικού Vita και τη δημοσιογράφο Φάιη Βάκρινου. Η ηθοποιός αναφέρθηκε στη νέα πραγματικότητα που διαμορφώθηκε μετά τη γέννηση της κόρης της, στις προκλήσεις του ρόλου της μητέρας, αλλά και στη δύναμη που ανακάλυψε μέσα από αυτή την ξεχωριστή εμπειρία.

Στο ερώτημα για το αν η μητρότητα κάνει τις γυναίκες πιο δυνατές ή αν φέρνει μαζί της νέους φόβους, η ηθοποιός απάντησε:

«Και τα δυο. Λόγω ενστίκτου, κάνεις πράγματα που ούτε η ίδια πίστευες ότι μπορείς και από την άλλη, θέλοντας και μη, γεννιούνται κάποιοι φόβου που ίσως φανταζόσουν ότι δεν θα σε απασχολούσαν ποτέ. Εγώ νιώθω ότι έχω μια ισορροπία, δεν έχω πολλούς φόβους. Το σίγουρο είναι ότι οι μαμάδες είμαστε πολύ δυνατές και μπορούμε να κάνουμε τα πάντα».

Μιλώντας για όσα ανακάλυψε μέσα από τον νέο της ρόλο, η Δανάη Μιχαλάκη αποκάλυψε πως συνειδητοποίησε ότι υπάρχει μέσα της μια πρωτόγνωρη δύναμη, η οποία μεταφράζεται σε αντοχή, θέληση και ανάγκη για προσωπική εξέλιξη.

«Ανακάλυψα ακριβώς αυτό, ότι δεν υπάρχει κάτι που δεν θα έκανα για τη μικρή, ότι έχω μέσα μου μια απίστευτη δύναμη. Αυτή η δύναμη σημαίνει πολλά. Σημαίνει αντοχή, σημαίνει θέληση. Θέληση να είμαι καλά, να είμαι δημιουργική, να είμαι εγώ ένας καλύτερος άνθρωπος ώστε να γίνω το καλύτερο παράδειγμα για εκείνη».

Τέλος, όσον αφορά το κομμάτι της μητρότητας που την εξέπληξε περισσότερο, η ηθοποιός στάθηκε στην απώλεια της αίσθησης του προσωπικού «εγώ» που πολλές γυναίκες βιώνουν μετά τον ερχομό ενός παιδιού.

«Δεν μου είχε πει κανείς ότι για πολύ καιρό ξεχνάς το “εγώ” σου. Εννοείται ότι το παιδί είναι πάνω απ’ όλα για μένα, αλλά αυτό είναι ένα μεγάλο σοκ το οποίο κάθε μαμά βιώνει διαφορετικά» και συμπλήρωσε:

«Όσο μεγάλωνε η μικρή και ήμουν στο σπίτι, ένιωθα ότι για κάποιο λόγο το “εγώ” μου είχε μπει πολύ στην άκρη, κάτι που μετά ενεργοποίησα».