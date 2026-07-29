Ιράκ: Αναφορές για νεκρούς και τραυματίες μετά τα πλήγματα κατά των Δυνάμεων Λαϊκής Κινητοποίησης (PMF)

Οι Δυνάμεις Λαϊκής Κινητοποίησης του Ιράκ (PMF) ανακοίνωσαν ότι οι πρόσφατες επιθέσεις είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο και τον τραυματισμό μελών τους, χωρίς ωστόσο να δημοσιοποιήσουν συγκεκριμένα στοιχεία για τα θύματα ή τους δράστες. Αναφορές ωστόσο δείχνουν ότι η Σαουδική Αεροπορία και το U.S. CENTCOM ξεκίνησαν μεγάλης κλίμακας αεροπορικά πλήγματα που στόχευσαν αρχηγεία και στρατόπεδα που χρησιμοποιούνται από φιλοϊρανικές ιρακινές πολιτοφυλακές και τις PMF.

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Διεθνή Νέα

Ιράκ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οι Δυνάμεις Λαϊκής Κινητοποίησης του Ιράκ (PMF) ανακοίνωσαν ότι οι πρόσφατες επιθέσεις είχαν ως αποτέλεσμα νεκρούς και τραυματίες μέλη τους.
  • Σε σύντομη ανακοίνωσή τους, οι PMF ανέφεραν ότι καταγράφηκαν απώλειες, χωρίς ωστόσο να δημοσιοποιήσουν συγκεκριμένα στοιχεία για τον αριθμό των θυμάτων.
  • Η οργάνωση δεν διευκρίνισε επίσης την ταυτότητα των δραστών των πληγμάτων.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Οι Δυνάμεις Λαϊκής Κινητοποίησης του Ιράκ (PMF) ανακοίνωσαν ότι οι επιθέσεις που σημειώθηκαν είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο και τον τραυματισμό μελών τους.

Σε σύντομη ανακοίνωσή τους, οι PMF ανέφεραν ότι καταγράφηκαν απώλειες από τα πλήγματα, χωρίς ωστόσο να δημοσιοποιήσουν συγκεκριμένα στοιχεία για τον αριθμό των θυμάτων, ούτε να διευκρινίσουν την ταυτότητα των δραστών.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ