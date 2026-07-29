Ιράκ: Αναφορές για νεκρούς και τραυματίες μετά τα πλήγματα κατά των Δυνάμεων Λαϊκής Κινητοποίησης (PMF)

Οι Δυνάμεις Λαϊκής Κινητοποίησης του Ιράκ (PMF) ανακοίνωσαν ότι οι επιθέσεις που σημειώθηκαν είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο και τον τραυματισμό μελών τους.
#LATEST: Iraq’s Popular Mobilization Forces (PMF) say several of their official headquarters across Iraq were targeted by US and Saudi forces on Wednesday morning.
The PMF said the strikes killed and wounded an unspecified number of personnel and caused damage to several… pic.twitter.com/snTmt6gc9G
— Rudaw English (@RudawEnglish) July 29, 2026
Σε σύντομη ανακοίνωσή τους, οι PMF ανέφεραν ότι καταγράφηκαν απώλειες από τα πλήγματα, χωρίς ωστόσο να δημοσιοποιήσουν συγκεκριμένα στοιχεία για τον αριθμό των θυμάτων, ούτε να διευκρινίσουν την ταυτότητα των δραστών.
💢 The Royal Saudi Air Force and U.S. CENTCOM have begun a large-scale wave of airstrikes targeting multiple headquarters and camps used by Iran-backed Iraqi militias and the Popular Mobilization Forces (PMF).
💢 The footage below shows the PMF’s 90th Brigade in Nineveh… https://t.co/S1zjv8Ye9T pic.twitter.com/u7ZQgqws9p
— Egypt’s Intel Observer (@EGYOSINT) July 29, 2026