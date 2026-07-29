Καιρός: Μελτέμια στο Αιγαίο και μικρή πτώση της θερμοκρασίας – Πού θα φτάσει τους 37°C

Ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας θα είναι γενικά αίθριος, με τοπικές βροχές ή καταιγίδες να αναμένονται στα κεντρικά και βόρεια ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν στο Αιγαίο φτάνοντας τοπικά τα 8 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά, παραμένοντας όμως αισθητή η ζέστη με τον υδράργυρο να φτάνει έως 37°C στα ηπειρωτικά.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Γενικά αίθριος καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με μικρή πτώση της θερμοκρασίας κυρίως στα ανατολικά τμήματα.
  • Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα ενισχυθούν σταδιακά και τοπικά θα φτάσουν τα 8 μποφόρ.
  • Στα ηπειρωτικά ο υδράργυρος θα φτάσει τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου, με τη ζέστη να παραμένει αισθητή.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις να αναπτύσσονται τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά. Στα κεντρικά και βόρεια ορεινά δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις στα δυτικά, με ένταση 3 έως 5 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα επικρατήσουν βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι, οι οποίοι στο Αιγαίο θα ενισχυθούν σταδιακά και τοπικά θα φτάσουν τα 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά τμήματα, ωστόσο η ζέστη θα παραμείνει αισθητή. Στα ηπειρωτικά ο υδράργυρος θα φτάσει τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου, ενώ στο Ιόνιο, το νοτιοανατολικό Αιγαίο και τη νότια Κρήτη θα αγγίξει τους 34 με 35 βαθμούς. Στα υπόλοιπα νησιά η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε πιο ήπια επίπεδα, γύρω στους 30 με 32 βαθμούς.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

  • Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες στα ορεινά. Πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά κυρίως της δυτικής Μακεδονίας.
  • Άνεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ. Από το μεσημέρι στα δυτικά νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.
  • Θερμοκρασία: Από 20 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

  • Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά με πιθανότητα τοπικών όμβρων κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου.
  • Άνεμοι: Νοτιοανατολικοί 3 με 4 και από το απόγευμα δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.
  • Θερμοκρασία: Από 21 έως 35 και τοπικά στα ηπειρωτικά 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

  • Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά, όπου είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.
  • Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά τμήματα βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 6 και βαθμιαία τοπικά έως 7 μποφόρ.
  • Θερμοκρασία: Από 20 έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

  • Καιρός: Γενικά αίθριος.
  • Άνεμοι: Βόρειοι 6 με 7 και βαθμιαία τοπικά έως 8 μποφόρ.
  • Θερμοκρασία: Από 23 έως 30 και τοπικά στη νότια Κρήτη 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

  • Καιρός: Γενικά αίθριος.
  • Άνεμοι: Βόρειοι 6 με 7 και βαθμιαία τοπικά έως 8 μποφόρ.
  • Θερμοκρασία: Από 22 έως 31 με 32 και στα νότια 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

  • Καιρός: Γενικά αίθριος.
  • Άνεμοι: Βόρειοι 4 με 5, στα ανατολικά τμήματα 6 και βαθμιαία έως 7 μποφόρ.
  • Θερμοκρασία: Από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

  • Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά.
  • Άνεμοι: Νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.
  • Θερμοκρασία: Από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΠΕΜΠΤΗ 30-07-2026

  • Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα βόρεια ορεινά.
  • Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ.
  • Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31-07-2026

  • Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις στα ανατολικά και την Κρήτη, με πιθανότητα τοπικών βροχών ή όμβρων κυρίως στα ορεινά.
  • Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.
  • Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 01-08-2026

  • Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις στα ανατολικά και την Κρήτη, με πιθανότητα τοπικών βροχών ή όμβρων κυρίως στα ορεινά.
  • Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.
  • Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.
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