Ηράκλειο: Ανατροπή στο κατηγορητήριο για τη συμμορία των «8»- Κατηγορούνται για ζωοκλοπές, εκβιασμούς και απάτες

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Ανατροπή δεδομένων στην υπόθεση των οκτώ συλληφθέντων στην Κρήτη, οι οποίοι είναι αντιμέτωποι με βαρύτατες κατηγορίες.

Καταρχήν, η αρχική κατηγορία περί εγκληματικής οργάνωσης, δεν υφίσταται πλέον και η υπόθεση αφορά σύσταση συμμορίας . Εις βάρος των οκτώ ανδρών ασκήθηκαν ποινικές διώξεις για συνολικά 13 αδικήματα, τα οποία αφορούν τόσο το σύνολο των κατηγορουμένων όσο και τον καθένα ξεχωριστά, ανάλογα με τα στοιχεία της δικογραφίας.

Μεταξύ των κατηγοριών, περιλαμβάνονται η σύσταση συμμορίας, διακεκριμένες περιπτώσεις ζωοκλοπής, εκβιασμοί, πρόκληση αγροτικών ζημιών, παράνομη οπλοφορία και οπλοκατοχή, κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που σχετίζεται με επιδοτήσεις.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον των δικαστικών Αρχών το μεσημέρι της Τρίτης (28/7/2026) και ζήτησαν προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσουν τις απολογίες τους. Η διαδικασία αναμένεται να ξεκινήσει την Παρασκευή (31/7/2026) στις 12:00 το μεσημέρι και λόγω του όγκου της υπόθεσης, δεν αποκλείεται να συνεχιστεί και το Σάββατο.

Από την πλευρά των κατηγορουμένων, οι συνήγοροι υπεράσπισης, υποστηρίζουν ότι οι πελάτες τους αρνούνται το σύνολο των αποδιδόμενων πράξεων και θα παρουσιάσουν τις θέσεις τους, ενώπιον του ανακριτή.

Οι δικηγόροι κάνουν λόγο για μια ιδιαίτερα ογκώδη δικογραφία, επισημαίνοντας ότι δεν έχουν ακόμη πλήρη εικόνα του συνόλου του αποδεικτικού υλικού, το οποίο θα αξιολογηθεί κατά τη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας.

Η υπόθεση αφορά την αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα (27/07) σε περιοχές της ενδοχώρας του Ηρακλείου, στον νότιο τομέα του νομού, στην ευρύτερη περιοχή του Αρκαλοχωρίου.

Ανάμεσα στους οκτώ συλληφθέντες βρίσκονται τέσσερα μέλη της ίδιας οικογένειας, τα οποία, σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, φέρονταν να είχαν κεντρικό ρόλο στην υπόθεση. Οι υπόλοιποι τέσσερις συνελήφθησαν στο πλαίσιο της ίδιας επιχείρησης.

Η έρευνα των Αρχών βασίστηκε, σύμφωνα με την Αστυνομία, σε μεγάλο αριθμό στοιχείων, μεταξύ των οποίων περισσότερες από 20 καταθέσεις κατοίκων της περιοχής, οι οποίοι είχαν αναφέρει περιστατικά ζωοκλοπών, καταπατήσεων, εκβιασμών και άλλων παράνομων ενεργειών.

Παράλληλα, αξιοποιήθηκαν ευρήματα από προηγούμενες έρευνες για αντίστοιχες υποθέσεις σε Αμάρι Ρεθύμνου και Κίσσαμο Χανίων. Από τη συνεκτίμηση των στοιχείων, σύμφωνα με τις Αρχές, προέκυψαν ενδείξεις για πιθανές συνδέσεις μεταξύ διαφορετικών ομάδων.

Η υπόθεση εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος στην Κρήτη, με τις διωκτικές Αρχές να συνεχίζουν τις έρευνες για την πλήρη διερεύνηση όλων των πτυχών της δικογραφίας.

Πηγή: Nea Kriti