Μαίνονται οι φωτιές στην Ευρώπη: Η Γαλλία προετοιμάζεται για νέες εκκενώσεις – Καλύτερη εικόνα στην Ισπανία

Ενώ οι κάτοικοι αρχίζουν να επιστρέφουν σε κοινότητες δυτικά της Μαδρίτης και οι εντολές εκκένωσης αίρονται στην Ισπανία, η Γαλλία προετοιμάζεται για νέες εκκενώσεις λόγω επικείμενου κύματος καύσωνα που θα μπορούσε να αναζωπυρώσει μεγάλες πυρκαγιές. Η πυρκαγιά στη Ζιρόνδης παραμένει σταθεροποιημένη, αλλά οι καιρικές συνθήκες αναμένεται να επιδεινωθούν με απότομη άνοδο της θερμοκρασίας και ενίσχυση των ανέμων.

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Διεθνή Νέα

ΓΑΛΛΙΑ ΦΩΤΙΑ ΖΙΡΟΝΤ
Ένα καμένο δάσος κοντά στο Saumos, Gironde, στις 28 Ιουλίου 2026. Yves Herman / REUTERS
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οι αρχές στη νοτιοδυτική Γαλλία προειδοποίησαν ότι ένα επικείμενο κύμα καύσωνα θα μπορούσε να αναζωπυρώσει μεγάλες πυρκαγιές. Η πυρκαγιά στη Ζιρόντ παραμένει «σταθεροποιημένη» αλλά οι καιρικές συνθήκες αναμένεται να επιδεινωθούν.
  • Στην Ισπανία, οι κάτοικοι άρχισαν να επιστρέφουν στις πληγείσες κοινότητες δυτικά της Μαδρίτης, καθώς οι αρχές ήραν ορισμένες εντολές εκκένωσης.
  • Στο Νάβας ντελ Ρέι, περίπου 50 σπίτια καταστράφηκαν και άλλα 50 υπέστησαν ζημιές, με τον δήμαρχο του γειτονικού Pelayos de la Presa να περιγράφει τη σκηνή ως «εμπόλεμη ζώνη».

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Οι κάτοικοι άρχισαν να επιστρέφουν στις πληγείσες από τις πυρκαγιές κοινότητες δυτικά της Μαδρίτης, αφού οι αρχές ήραν ορισμένες εντολές εκκένωσης, ενώ οι αρχές στη νοτιοδυτική Γαλλία προειδοποίησαν ότι ένα επικείμενο κύμα καύσωνα θα μπορούσε να αναζωπυρώσει μεγάλες πυρκαγιές και να αναγκάσει χιλιάδες άλλους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

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Η πυρκαγιά στη Ζιρόντ της Γαλλίας παραμένει «σταθεροποιημένη» σήμερα το πρωί της Τετάρτης, παρά τις αναζωπυρώσεις που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με την νομαρχία της περιοχής. Ωστόσο, οι καιρικές συνθήκες θα επιδεινωθούν σήμερα το απόγευμα, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει απότομα και τους ανέμους να εντείνονται.

Στο νομό της Ζιρόντ, η καμένη έκταση παραμένει στα 42.000 εκτάρια. Στην ενδοχώρα, οι θερμοκρασίες αναμένεται να φτάσουν τους 41°C και τους 38°C κατά μήκος των ακτών. Συνολικά 126 πυροσβέστες έχουν τραυματιστεί από την έναρξη της πυρκαγιάς, πρόσθεσε η νομαρχία.

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Ακτίδα ελπίδας στην Ισπανία

Το υπουργείο Εσωτερικών της Ισπανίας ανακοίνωσε το τέλος των εντολών εκκένωσης για 15 δήμους το απόγευμα της Τρίτης. Στο εκκενωμένο χωριό Νάβας ντελ Ρέι, δημοσιογράφοι του AFP είδαν μαυρισμένα συντρίμμια, στάχτη και καμένα αυτοκίνητα.

Σύμφωνα με μια αρχική εκτίμηση που δόθηκε στο AFP από τις δημοτικές αρχές, περίπου 50 σπίτια καταστράφηκαν από τις φλόγες και άλλα 50 υπέστησαν ζημιές.

Η Μαρία Παζ Μπολάνος, 62 ετών, επέστρεψε με την οικογένειά της στο σπίτι και τον κήπο τους σε ένα συγκρότημα κατοικιών στην πόλη και τον βρήκε μόνο ελαφρώς καμένο.

«Είμαστε εδώ 50 χρόνια», είπε. «Πρέπει να ήταν ο παππούς μου, ο πατέρας μου στον παράδεισο και βοήθησαν… Κατάφερε με κάποιο τρόπο να μπει η φωτιά και να σταματήσει εκεί. Είναι ένα θαύμα» περιέγραψε συγκινημένη.

Ο δήμαρχος του γειτονικού Pelayos de la Presa, Antonio Sin, περιέγραψε τη σκηνή ως «εμπόλεμη ζώνη».

«Ήταν μια φρικτή πυρκαγιά, βάναυση. Είναι ένα τέρας που μας έχει καταβάλει», δήλωσε στο AFP.

«Ακραίες συνθήκες»

Η Ευρώπη έχει πληγεί από διαδοχικά κύματα καύσωνα και μια μεγάλη ξηρασία φέτος, τα οποία οι επιστήμονες έχουν αποδώσει στην ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή. Η ακραία ζέστη έχει ξεράνει τη βλάστηση που είχε αναπτυχθεί έντονα κατά τη διάρκεια του υγρού καιρού νωρίτερα μέσα στο έτος, δημιουργώντας συνθήκες πυριτίου.

Ο επικεφαλής του ΟΗΕ για το κλίμα, Σάιμον Στιλ, δήλωσε ότι «ο κλιματικός συναγερμός ηχεί από παντού» και ζήτησε να τερματιστεί γρήγορα η χρήση ορυκτών καυσίμων.

Η προσοχή επικεντρώνεται επί του παρόντος στη δυτική Ευρώπη, αλλά ο επικεφαλής της διαχείρισης κρίσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης προειδοποίησε ότι η ακραία ζέστη θα μπορούσε επίσης να προκαλέσει νέες πυρκαγιές στην κεντρική Ευρώπη.

Η μετεωρολογική υπηρεσία της Ισπανίας AEMET ανακοίνωσε νέο κύμα καύσωνα που θα ξεκινήσει την Τετάρτη και θα διαρκέσει τουλάχιστον μέχρι το τέλος της εβδομάδας, με τις θερμοκρασίες να προβλέπονται να φτάσουν τους 42°C στα βορειοανατολικά και τους 39°C στο κέντρο.

Η γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία MeteoFrance προέβλεψε περισσότερο ζεστό καιρό στη Γαλλία από την Τρίτη, με ξηρούς ανέμους.

Κοντά στο Λε Γκραν Κροό, ένα από τα πιο δημοφιλή θέρετρα σερφ στη νοτιοδυτική Γαλλία, ένας δημοσιογράφος του AFP είδε σφοδρές ριπές ανέμου να φουντώνουν φλόγες καθώς πυροσβεστικά αεροσκάφη προσπαθούσαν να σβήσουν μια αναζωπυρωμένη πυρκαγιά.

Ο διοικητής της πυροσβεστικής, Ματιέ Ζομέν, προειδοποίησε ότι οι συνθήκες ήταν παρόμοιες με εκείνες όταν ξεκίνησε η πυρκαγιά.

«Δεν έχουμε ξεπεράσει τον κίνδυνο», πρόσθεσε ο Μάικλ Ελισέγκι, ο οποίος επέστρεψε στο σπίτι του στο Μπισκαρός στις Λανδ.

Πηγή πληροφοριών: FRANCE 24, Le Figaro, AFP

 

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