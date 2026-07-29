Μαίνονται οι φωτιές στην Ευρώπη: Η Γαλλία προετοιμάζεται για νέες εκκενώσεις – Καλύτερη εικόνα στην Ισπανία

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Οι κάτοικοι άρχισαν να επιστρέφουν στις πληγείσες από τις πυρκαγιές κοινότητες δυτικά της Μαδρίτης, αφού οι αρχές ήραν ορισμένες εντολές εκκένωσης, ενώ οι αρχές στη νοτιοδυτική Γαλλία προειδοποίησαν ότι ένα επικείμενο κύμα καύσωνα θα μπορούσε να αναζωπυρώσει μεγάλες πυρκαγιές και να αναγκάσει χιλιάδες άλλους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Η πυρκαγιά στη Ζιρόντ της Γαλλίας παραμένει «σταθεροποιημένη» σήμερα το πρωί της Τετάρτης, παρά τις αναζωπυρώσεις που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με την νομαρχία της περιοχής. Ωστόσο, οι καιρικές συνθήκες θα επιδεινωθούν σήμερα το απόγευμα, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει απότομα και τους ανέμους να εντείνονται.

Στο νομό της Ζιρόντ, η καμένη έκταση παραμένει στα 42.000 εκτάρια. Στην ενδοχώρα, οι θερμοκρασίες αναμένεται να φτάσουν τους 41°C και τους 38°C κατά μήκος των ακτών. Συνολικά 126 πυροσβέστες έχουν τραυματιστεί από την έναρξη της πυρκαγιάς, πρόσθεσε η νομαρχία.

⚠️ Incendie en cours en #Gironde | Point de situation du mercredi 29 juillet à 06h00 : ▫️ La nuit a été calme, le feu est ce matin toujours stabilisé avec plusieurs reprises de feu traitées rapidement cette nuit (notamment sur le Camp de Souge / Arès / Le Temple) ;

▫️ La surface… pic.twitter.com/02dAVmJu61 — Préfète de la Nouvelle-Aquitaine et de la Gironde (@PrefAquitaine33) July 29, 2026

Ακτίδα ελπίδας στην Ισπανία

Το υπουργείο Εσωτερικών της Ισπανίας ανακοίνωσε το τέλος των εντολών εκκένωσης για 15 δήμους το απόγευμα της Τρίτης. Στο εκκενωμένο χωριό Νάβας ντελ Ρέι, δημοσιογράφοι του AFP είδαν μαυρισμένα συντρίμμια, στάχτη και καμένα αυτοκίνητα.

Σύμφωνα με μια αρχική εκτίμηση που δόθηκε στο AFP από τις δημοτικές αρχές, περίπου 50 σπίτια καταστράφηκαν από τις φλόγες και άλλα 50 υπέστησαν ζημιές.

Η Μαρία Παζ Μπολάνος, 62 ετών, επέστρεψε με την οικογένειά της στο σπίτι και τον κήπο τους σε ένα συγκρότημα κατοικιών στην πόλη και τον βρήκε μόνο ελαφρώς καμένο.

«Είμαστε εδώ 50 χρόνια», είπε. «Πρέπει να ήταν ο παππούς μου, ο πατέρας μου στον παράδεισο και βοήθησαν… Κατάφερε με κάποιο τρόπο να μπει η φωτιά και να σταματήσει εκεί. Είναι ένα θαύμα» περιέγραψε συγκινημένη.

Ο δήμαρχος του γειτονικού Pelayos de la Presa, Antonio Sin, περιέγραψε τη σκηνή ως «εμπόλεμη ζώνη».

«Ήταν μια φρικτή πυρκαγιά, βάναυση. Είναι ένα τέρας που μας έχει καταβάλει», δήλωσε στο AFP.

«Ακραίες συνθήκες»

Η Ευρώπη έχει πληγεί από διαδοχικά κύματα καύσωνα και μια μεγάλη ξηρασία φέτος, τα οποία οι επιστήμονες έχουν αποδώσει στην ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή. Η ακραία ζέστη έχει ξεράνει τη βλάστηση που είχε αναπτυχθεί έντονα κατά τη διάρκεια του υγρού καιρού νωρίτερα μέσα στο έτος, δημιουργώντας συνθήκες πυριτίου.

Ο επικεφαλής του ΟΗΕ για το κλίμα, Σάιμον Στιλ, δήλωσε ότι «ο κλιματικός συναγερμός ηχεί από παντού» και ζήτησε να τερματιστεί γρήγορα η χρήση ορυκτών καυσίμων.

Η προσοχή επικεντρώνεται επί του παρόντος στη δυτική Ευρώπη, αλλά ο επικεφαλής της διαχείρισης κρίσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης προειδοποίησε ότι η ακραία ζέστη θα μπορούσε επίσης να προκαλέσει νέες πυρκαγιές στην κεντρική Ευρώπη.

Η μετεωρολογική υπηρεσία της Ισπανίας AEMET ανακοίνωσε νέο κύμα καύσωνα που θα ξεκινήσει την Τετάρτη και θα διαρκέσει τουλάχιστον μέχρι το τέλος της εβδομάδας, με τις θερμοκρασίες να προβλέπονται να φτάσουν τους 42°C στα βορειοανατολικά και τους 39°C στο κέντρο.

Η γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία MeteoFrance προέβλεψε περισσότερο ζεστό καιρό στη Γαλλία από την Τρίτη, με ξηρούς ανέμους.

Κοντά στο Λε Γκραν Κροό, ένα από τα πιο δημοφιλή θέρετρα σερφ στη νοτιοδυτική Γαλλία, ένας δημοσιογράφος του AFP είδε σφοδρές ριπές ανέμου να φουντώνουν φλόγες καθώς πυροσβεστικά αεροσκάφη προσπαθούσαν να σβήσουν μια αναζωπυρωμένη πυρκαγιά.

Ο διοικητής της πυροσβεστικής, Ματιέ Ζομέν, προειδοποίησε ότι οι συνθήκες ήταν παρόμοιες με εκείνες όταν ξεκίνησε η πυρκαγιά.

«Δεν έχουμε ξεπεράσει τον κίνδυνο», πρόσθεσε ο Μάικλ Ελισέγκι, ο οποίος επέστρεψε στο σπίτι του στο Μπισκαρός στις Λανδ.

Πηγή πληροφοριών: FRANCE 24, Le Figaro, AFP