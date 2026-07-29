CENTCOM: Ανακοίνωσε την αναχαίτιση ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων κατά αμερικανικών βάσεων

Νέα κλιμάκωση καταγράφεται στη Μέση Ανατολή, καθώς ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους που εκτοξεύθηκαν εναντίον αμερικανικών βάσεων στην περιοχή. Το περιστατικό σηματοδοτεί την πρώτη αναζωπύρωση των εχθροπραξιών μετά από λίγα 24ωρα σχετικής ηρεμίας.

Σύμφωνα με ανακοινωθέν του μεικτού διοικητηρίου των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM), οι Φρουροί της Επανάστασης εκτόξευσαν βαλλιστικούς πυραύλους στο πλαίσιο «απόπειρας αιφνιδιαστικής επίθεσης εναντίον αμερικανικών δυνάμεων σε βάσεις στη Μέση Ανατολή», αλλά «όλοι οι ιρανικοί πύραυλοι αναχαιτίστηκαν επιτυχώς».

At 5:45 p.m. ET today, Islamic Revolutionary Guard Corps forces launched multiple ballistic missiles from Iran in an attempted surprise attack on U.S. forces based in the Middle East. All Iranian missiles were successfully intercepted. U.S. forces remain vigilant and at a high… — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 28, 2026

Έπειτα από δύο εβδομάδες αμερικανικών βομβαρδισμών και ιρανικών αντιποίνων χωρίς προηγούμενο από την ανακωχή του Απριλίου, η Ουάσινγκτον ανέστειλε τις επιδρομές της στην ιρανική επικράτεια λέγοντας πως θέλει να ξαναδώσει ευκαιρία στη διπλωματία με την Τεχεράνη.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ο στρατός του οποίου ανέστειλε τους βομβαρδισμούς το Σαββατοκύριακο, έκρινε προχθές Δευτέρα ότι οι συνομιλίες που κατ’ αυτόν βρίσκονται σε εξέλιξη με το Ιράν έχουν «καλές πιθανότητες» επιτυχίας.