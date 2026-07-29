CENTCOM: Ανακοίνωσε την αναχαίτιση ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων κατά αμερικανικών βάσεων

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε την αναχαίτιση ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων που εκτοξεύθηκαν εναντίον αμερικανικών βάσεων στη Μέση Ανατολή, σηματοδοτώντας νέα κλιμάκωση στην περιοχή. Το περιστατικό αποτελεί την πρώτη αναζωπύρωση εχθροπραξιών μετά από περίοδο σχετικής ηρεμίας, παρά τις πρόσφατες προσπάθειες για διπλωματία μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Νέα κλιμάκωση καταγράφεται στη Μέση Ανατολή, καθώς ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους που εκτοξεύθηκαν εναντίον αμερικανικών βάσεων στην περιοχή.
  • Σύμφωνα με την CENTCOM, οι Φρουροί της Επανάστασης εκτόξευσαν βαλλιστικούς πυραύλους σε «απόπειρα αιφνιδιαστικής επίθεσης», ωστόσο «όλοι οι ιρανικοί πύραυλοι αναχαιτίστηκαν επιτυχώς».
  • Το περιστατικό σηματοδοτεί την πρώτη αναζωπύρωση των εχθροπρασιών μετά από λίγα 24ωρα σχετικής ηρεμίας, ενώ η Ουάσινγκτον είχε αναστείλει τις επιδρομές της για να δώσει ευκαιρία στη διπλωματία.

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Νέα κλιμάκωση καταγράφεται στη Μέση Ανατολή, καθώς ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους που εκτοξεύθηκαν εναντίον αμερικανικών βάσεων στην περιοχή. Το περιστατικό σηματοδοτεί την πρώτη αναζωπύρωση των εχθροπραξιών μετά από λίγα 24ωρα σχετικής ηρεμίας.

Σύμφωνα με ανακοινωθέν του μεικτού διοικητηρίου των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM), οι Φρουροί της Επανάστασης εκτόξευσαν βαλλιστικούς πυραύλους στο πλαίσιο «απόπειρας αιφνιδιαστικής επίθεσης εναντίον αμερικανικών δυνάμεων σε βάσεις στη Μέση Ανατολή», αλλά «όλοι οι ιρανικοί πύραυλοι αναχαιτίστηκαν επιτυχώς».

Έπειτα από δύο εβδομάδες αμερικανικών βομβαρδισμών και ιρανικών αντιποίνων χωρίς προηγούμενο από την ανακωχή του Απριλίου, η Ουάσινγκτον ανέστειλε τις επιδρομές της στην ιρανική επικράτεια λέγοντας πως θέλει να ξαναδώσει ευκαιρία στη διπλωματία με την Τεχεράνη.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ο στρατός του οποίου ανέστειλε τους βομβαρδισμούς το Σαββατοκύριακο, έκρινε προχθές Δευτέρα ότι οι συνομιλίες που κατ’ αυτόν βρίσκονται σε εξέλιξη με το Ιράν έχουν «καλές πιθανότητες» επιτυχίας.

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