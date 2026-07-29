Κυπριακό: Συγκρατημένη αισιοδοξία Χριστοδουλίδη για την επόμενη ημέρα – «Δεν υπάρχει άλλη επιλογή από την επίλυση»

«Δεν υπάρχει άλλη επιλογή από την επίλυση του Κυπριακού», δήλωσε το βράδυ της Τρίτης ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, μετά το δείπνο με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν.

Ο κ. Χριστοδουλίδης εξέφρασε την ελπίδα ότι την Τετάρτη θα υπάρξουν θετικές εξελίξεις, ενώ χαρακτήρισε ικανοποιητική τη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε, υπογραμμίζοντας ότι ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών είναι «πολιτικά δεσμευμένος» στην προσπάθεια για την επίλυση του Κυπριακού.

Ελπίδες για θετικές εξελίξεις

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, μετά την επιστροφή του στο Προεδρικό Μέγαρο από το δείπνο που είχε με τον ΓΓ των Ηνωμένων Εθνών και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ερωτηθείς αν η συζήτηση στο δείπνο ήταν τόσο καλή όσο και η πρωινή του συζήτηση με τον κ. Γκουτέρες, είπε ότι «ήταν μια συζήτηση που κάλυψε όλα τα θέματα, ουσία, μεθοδολογία, συγκλίσεις, διευρυμένη, μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, όλα αυτά». «Θα συνεχιστεί η συζήτηση αύριο το πρωί και ευελπιστούμε να υπάρξουν συγκεκριμένες ανακοινώσεις. Εργαζόμαστε προς αυτή την κατεύθυνση. Ήταν μια καλή, ανοικτή, ειλικρινής συζήτηση», πρόσθεσε.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης εξέφρασε την ικανοποίησή του «για το γεγονός ότι ο Γενικός Γραμματέας, το επανέλαβε και απόψε, είναι πολιτικά δεσμευμένος σε αυτή την προσπάθεια. Και τα συζητήσαμε όλα, σας είπα συγκεκριμένα και ποιες πτυχές, και αύριο θα συνεχιστεί αυτή η συζήτηση».

Ο @antonioguterres μετά τη συνάντηση με @Christodulides: Η επίσκεψη αυτή είναι επίσκεψη αλληλεγγύης προς τον λαό της Κύπρου. Δείχνει τη σταθερή μου δέσμευση να βρούμε επιτέλους λύση στο Κυπριακό. Αυτό εξαρτάται από τους Κύπριους. Οι εγγυητές έχουν να παίξουν τον δικό τους ρόλο. pic.twitter.com/TcrI7vH6I6 — Ο ΟΗΕ στα Ελληνικά (@UNRIC_Greece) July 28, 2026

Παραμένουν οι διαφωνίες, συνεχίζεται η προσπάθεια για σύγκλιση

Ερωτηθείς αν με την αναφορά του σε ειλικρινή συζήτηση, αυτό σημαίνει ότι εκφράστηκαν ξανά οι διαφωνίες που υπάρχουν μεταξύ των δύο πλευρών και ότι η όλη συζήτηση δίνει μια εικόνα ως προς το τι να αναμένεται να ανακοινωθεί αύριο από τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας είπε ότι «υπήρξαν και θέματα όπου υπήρξε διαφορετική προσέγγιση, δεν είναι κάτι το οποίο δεν είναι γνωστό, αλλά έγινε μια ειλικρινής συζήτηση με επιχειρήματα, αντεπιχειρήματα και, επαναλαμβάνω, ήταν σημαντικό το γεγονός ότι κάλυψε την ουσία, τις συγκλίσεις, τη μεθοδολογία, τη διευρυμένη, Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης και έχει καλύψει όλα τα θέματα».

Είπε, ακόμη, ότι «ήταν μια συζήτηση εφ’ όλης της ύλης, η οποία ήταν και στοχευμένη την ίδια στιγμή, γιατί θέλουμε να υπάρξουν συγκεκριμένες ανακοινώσεις από τον Γενικό Γραμματέα και αύριο θα συνεχίσουμε στις 10 το πρωί με στόχο αυτό που σας προανέφερα, να υπάρξουν συγκεκριμένες ανακοινώσεις».

«Με τον στόχο αυτό πηγαίνουμε στη συνάντηση, πήγαμε απόψε, θα πάμε και αύριο, και θέλω να είμαι αισιόδοξος ότι θα υπάρξουν ανακοινώσεις», είπε σημειώνοντας ότι οι προθέσεις του Γενικού Γραμματέα «είναι ξεκάθαρες». «Στηρίζουμε αυτήν την πρωτοβουλία. Όπως είπα και πολλές φορές, μετά από μια σκληρή δουλειά, βλέπουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει, ο κ. Φίτο θα είναι στην Κύπρο τις επόμενες μέρες. Άρα, βλέπουμε μια διεθνή πρωτοβουλία και από πλευράς Ηνωμένων Εθνών, αλλά και από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης που, ναι, οδηγεί -μακάρι να μπορούσε ακόμα και πιο γρήγορα αν με ρωτάτε εμένα, είμαι έτοιμος ακόμα και αύριο να ξεκινήσουν όλα αυτά που συζητήσαμε- προς τον στόχο τον μεγάλο που είναι η επανέναρξη των συνομιλιών από εκεί που διακόπηκαν το 2017», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς αν το πρόσημο είναι θετικό, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας είπε «να δούμε αύριο. Αν με ρωτήσετε αυτήν τη στιγμή, είμαι ικανοποιημένος από τη συζήτηση που έγινε». Επανέλαβε ότι ήταν μια «καλή συζήτηση, και χαίρομαι που ο Γενικός Γραμματέας είναι τόσο πολύ δεσμευμένος, πολιτικά δεσμευμένος σε αυτή την προσπάθεια και θα συνεχίσουμε, επαναλαμβάνω, μέχρι να πετύχουμε τον στόχο μας».

Στόχος η επανέναρξη των συνομιλιών

Ο κ. Χριστοδουλίδης είπε ότι σκέπτεται πολλές φορές «από πού ξεκινήσαμε τον Μάρτιο του 2023 και πού είμαστε σήμερα και σε σχέση με διεθνές ενδιαφέρον και σε σχέση με το τι συζητάμε και ούτω καθεξής». «Θα συνεχίσουμε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια», διαβεβαίωσε. «Για μας, το είπα και απόψε, δεν υπάρχει άλλη επιλογή από την επίλυση του Κυπριακού. Ξέρουμε τι θέλουμε, ξέρουμε πού θέλουμε να καταλήξουμε, ξέρουμε τα μέσα που χρησιμοποιούμε και φέρνουν αποτελέσματα. Και ευελπιστώ αύριο να ακούσω θετικές εξελίξεις, θετικά αποτελέσματα από τον Γενικό Γραμματέα», πρόσθεσε.

«Θα συνεχιστεί η συζήτηση στις 10 το πρωί και εδώ θα είμαστε να τα σχολιάσουμε και πάλι», σημείωσε.