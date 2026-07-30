Κέρκυρα: Φωτιά τύλιξε κατοικία στους Καλαφατιώνες, δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Φωτιά ξέσπασε σε κατοικία στην περιοχή των Καλαφατιώνων στην Κέρκυρα, κινητοποιώντας άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία, την Ελληνική Αστυνομία και την Πολιτική Προστασία του Δήμου Κέρκυρας. Οι φλόγες τύλιξαν το σπίτι, χωρίς να κινδυνεύσουν οι ένοικοι του πρώτου ορόφου, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες διερευνούν τα αίτια του συμβάντος.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φωτιά ξέσπασε σε κατοικία στην περιοχή των Καλαφατιώνων στην Κέρκυρα, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
  • Οι φλόγες τύλιξαν το σπίτι, με δυνάμεις πυρόσβεσης, Αστυνομίας και Πολιτικής Προστασίας να επιχειρούν στο σημείο. Οι ένοικοι του πρώτου ορόφου δεν κινδύνεψαν.
  • Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τα αίτια της πυρκαγιάς, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να διερευνούν τις συνθήκες.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Φωτιά ξέσπασε σε κατοικία στην περιοχή των Καλαφατιώνων στην Κέρκυρα, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Οι φλόγες τύλιξαν το σπίτι, με τις δυνάμεις πυρόσβεσης, την Ελληνική Αστυνομία και την Πολιτική Προστασία του Δήμου Κέρκυρας να επιχειρούν στο σημείο για τον περιορισμό της φωτιάς, ώστε να μην επεκταθεί σε γειτονικούς χώρους.

Από τη φωτιά δεν κινδύνεψαν οι ένοικοι του πρώτου ορόφου.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το συμβάν.

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