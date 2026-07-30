Κέρκυρα: Φωτιά τύλιξε κατοικία στους Καλαφατιώνες, δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Φωτιά ξέσπασε σε κατοικία στην περιοχή των Καλαφατιώνων στην Κέρκυρα, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Οι φλόγες τύλιξαν το σπίτι, με τις δυνάμεις πυρόσβεσης, την Ελληνική Αστυνομία και την Πολιτική Προστασία του Δήμου Κέρκυρας να επιχειρούν στο σημείο για τον περιορισμό της φωτιάς, ώστε να μην επεκταθεί σε γειτονικούς χώρους.

Από τη φωτιά δεν κινδύνεψαν οι ένοικοι του πρώτου ορόφου.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το συμβάν.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>