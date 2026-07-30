Πανσέληνος Ιουλίου: Μοναδικές εικόνες από το ολόγιομο «Φεγγάρι του Ελαφιού»

Ένα εντυπωσιακό θέαμα προσέφερε η πανσέληνος του Ιουλίου, γνωστή και ως «Φεγγάρι του Ελαφιού», φωτίζοντας τον νυχτερινό ουρανό με μοναδικές εικόνες. Η φετινή πανσέληνος ξεχώρισε καθώς εμφανίστηκε ελαφρώς μικρότερη λόγω της απομακρυσμένης της θέσης, ενώ η ονομασία της προέρχεται από την εποχή που τα αρσενικά ελάφια αναπτύσσουν πλήρως τα κέρατά τους. Ιδιαίτερα εντυπωσιακές εικόνες καταγράφηκαν από το Ναύπλιο και το Σούνιο, όπου υψώθηκε πάνω από τον Ναό του Ποσειδώνα.

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Πανσέληνος
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η πανσέληνος του Ιουλίου, γνωστή και ως «Φεγγάρι του Ελαφιού», προσέφερε ένα εντυπωσιακό θέαμα, φωτίζοντας τον νυχτερινό ουρανό με μοναδικές εικόνες.
  • Η φετινή πανσέληνος εμφανίστηκε ελαφρώς μικρότερη λόγω της απομακρυσμένης θέσης της, ενώ η ονομασία της προέρχεται από την εποχή που τα αρσενικά ελάφια αναπτύσσουν πλήρως τα κέρατά τους.
  • Ιδιαίτερα εντυπωσιακές ήταν οι εικόνες από το Ναύπλιο και το Σούνιο, όπου η πανσέληνος αναδύθηκε πάνω από τον Ναό του Ποσειδώνα, δημιουργώντας ένα μοναδικό σκηνικό.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ένα εντυπωσιακό θέαμα προσέφερε η πανσέληνος του Ιουλίου, γνωστή και ως «Φεγγάρι του Ελαφιού», που φώτισε τον νυχτερινό ουρανό, χαρίζοντας μοναδικές εικόνες.

Το ολόγιομο φεγγάρι τράβηξε τα βλέμματα, με πολλούς να στρέφουν το ενδιαφέρον τους στο σπάνιο θέαμα. Η φετινή πανσέληνος του Ιουλίου ξεχωρίζει, καθώς βρίσκεται σε μία από τις πιο απομακρυσμένες θέσεις της χρονιάς, με αποτέλεσμα να εμφανίζεται ελαφρώς μικρότερη στον ουρανό.

Η ονομασία «Φεγγάρι του Ελαφιού» προέρχεται από τις παραδόσεις των ιθαγενών της Βόρειας Αμερικής και συνδέεται με την εποχή κατά την οποία τα αρσενικά ελάφια αρχίζουν να αναπτύσσουν τα νέα τους κέρατα.

Ιδιαίτερα εντυπωσιακές είναι οι εικόνες τόσο από το Ναύπλιο όσο και από το Σούνιο, όπου η πανσέληνος υψώθηκε πάνω από τον Ναό του Ποσειδώνα, δημιουργώντας ένα απαράμιλλο σκηνικό.

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