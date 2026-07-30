Μαρία Διακοπαναγιώτου: «Για τρία χρόνια ένιωθα δυστυχισμένη σε όποια δουλειά κι αν ήμουν»

Η Μαρία Διακοπαναγιώτου παραχώρησε συνέντευξη στο νέο τεύχος του περιοδικού Gala και τη δημοσιογράφο Μαριλού Πανταζή, μιλώντας για την προσωπική και επαγγελματική διαδρομή της, αλλά και τις αλλαγές που έκανε στη ζωή της τα τελευταία χρόνια.

Σε ερώτηση για τα όνειρα και τις φιλοδοξίες της στον καλλιτεχνικό χώρο, η γνωστή ηθοποιός εξομολογήθηκε πως, πριν από τη συμμετοχή της στην παράσταση «Οι Καρέκλες», είχε περάσει μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο. Όπως ανέφερε, για τρία χρόνια δεν ένιωθε δημιουργική διάθεση, ενώ σε κάθε επαγγελματική της συνεργασία αισθανόταν δυστυχισμένη και γεμάτη θυμό, κάτι που επηρέαζε και την προσωπική της ζωή.

«Πριν κάνουμε τις “Καρέκλες” με τον Πάνο Παπαδόπουλο, τα τρία προηγούμενα χρόνια δεν ήθελα να κάνω τίποτα, δεν μου άρεσε τίποτα. Έβλεπα πως, σε όποια δουλειά κι αν ήμουν, ένιωθα δυστυχισμένη, ήμουν αγριεμένη, έφερνα τον θυμό μου και στο σπίτι. Αποφάσισα λοιπόν να κάνω τα πράγματα όπως θέλω εγώ.

Αυτό είχε κάποιο κόστος, αλλά τώρα είμαι φανταστικά, τα έχω βρει πάρα πολύ με εμένα, με τους άλλους, με ό,τι πρόκειται να έρθει, με το τι λέω και πως το λέω».

Αναφερόμενη στις αλλαγές που πραγματοποίησε, η Μαρία Διακοπαναγιώτου υπογράμμισε πως χρειάζεται κανείς να έχει το θάρρος να κοιτάξει μέσα του, να αναγνωρίσει τι του ανήκει και τι όχι και να τολμήσει να ακολουθήσει νέους δρόμους, ενώ παράλληλα, δεν παρέλειψε να αναφέρει ότι κάνει ψυχοθεραπεία, σημειώνοντας πως η διαδικασία αυτή τη βοήθησε να κατανοήσει καλύτερα τον εαυτό της και να αντιμετωπίσει διαφορετικά τις προκλήσεις της ζωής.

«Απλά το άλλαξα. Πρέπει να έχεις την ψυχραιμία να κοιτάξεις μέσα σου, να παραδεχτείς κάποια πράγματα, να δεις τι είναι δικό σου και τι δεν είναι – κάνω ψυχοθεραπεία εννοείται – και να τολμήσεις να πάρεις κι έναν δρόμο που δεν έχεις ξαναπάρει για να δεις τι μπορεί να υπάρχει κι εκεί. Μπορεί να μην είναι η φάση σου, αλλά μπορεί να είναι και πιο ωραίο», σημείωσε.