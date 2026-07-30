Σαν σήμερα 30 Ιουλίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

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Επέτειοι

Διεθνής Ημέρα Φιλίας

Παγκόσμια Ημέρα κατά της Εμπορίας Ανθρώπων

Γεγονότα

1797: Επανάσταση των ποπολάρων στη Ζάκυνθο. Καίνε τη «Χρυσή Βίβλο» και τα εμβλήματα των ευγενών στην πλατεία του Αγίου Μάρκου, κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών για την κατάλυση της Ενετοκρατίας.

Επανάσταση των ποπολάρων στη Ζάκυνθο. Καίνε τη «Χρυσή Βίβλο» και τα εμβλήματα των ευγενών στην πλατεία του Αγίου Μάρκου, κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών για την κατάλυση της Ενετοκρατίας. 1920: Σημειώνεται δολοφονική απόπειρα κατά του Ελευθέριου Βενιζέλου στο Παρίσι από δύο απότακτους αξιωματικούς, την ώρα που ο ελληνισμός γιορτάζει την υπογραφή της Συνθήκης των Σεβρών.

Σημειώνεται δολοφονική απόπειρα κατά του Ελευθέριου Βενιζέλου στο Παρίσι από δύο απότακτους αξιωματικούς, την ώρα που ο ελληνισμός γιορτάζει την υπογραφή της Συνθήκης των Σεβρών. 1930: Η Ουρουγουάη νικά την Αργεντινή με 4-2 στο Μοντεβιδέο και κατακτά το πρώτο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου.

Η Ουρουγουάη νικά την Αργεντινή με 4-2 στο Μοντεβιδέο και κατακτά το πρώτο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. 1982: Η υπουργός Πολιτισμού, Μελίνα Μερκούρη, θέτει το θέμα της επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα στη χώρα μας, στη Διάσκεψη των υπουργών Πολιτισμού της UNESCO στο Μεξικό.

Η υπουργός Πολιτισμού, Μελίνα Μερκούρη, θέτει το θέμα της επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα στη χώρα μας, στη Διάσκεψη των υπουργών Πολιτισμού της UNESCO στο Μεξικό. 1994: Η Ελλάδα υπογράφει μαζί με άλλες χώρες τη διεθνή σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας, η οποία της δίνει το δικαίωμα για μονομερή επέκταση των χωρικών της υδάτων από έξι σε δώδεκα ναυτικά μίλια. Λίγους μήνες μετά (16 Νοεμβρίου του 1994), η Τουρκία θα ανακοινώσει ότι θεωρεί αιτία πολέμου ενδεχόμενη επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων.

Η Ελλάδα υπογράφει μαζί με άλλες χώρες τη διεθνή σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας, η οποία της δίνει το δικαίωμα για μονομερή επέκταση των χωρικών της υδάτων από έξι σε δώδεκα ναυτικά μίλια. Λίγους μήνες μετά (16 Νοεμβρίου του 1994), η Τουρκία θα ανακοινώσει ότι θεωρεί αιτία πολέμου ενδεχόμενη επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων. 2010: Ανακοινώνεται ότι οι απογραφέντες δημόσιοι υπάλληλοι στην Ελλάδα ανέρχονται σε 768.009.

Γεννήσεις

1863: Χένρι Φορντ, Αμερικανός μηχανικός, ιδρυτής της αυτοκινητοβιομηχανίας Ford. (Θαν. 7/4/1947)

Χένρι Φορντ, Αμερικανός μηχανικός, ιδρυτής της αυτοκινητοβιομηχανίας Ford. (Θαν. 7/4/1947) 1947: Άννα Παναγιωτοπούλου, Ελληνίδα ηθοποιός. (Θαν. 4/5/2024)

Άννα Παναγιωτοπούλου, Ελληνίδα ηθοποιός. (Θαν. 4/5/2024) 1947: Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ, Αυστριακός ηθοποιός και πολιτικός

Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ, Αυστριακός ηθοποιός και πολιτικός 1964: Γιούργκεν Κλίνσμαν, Γερμανός ποδοσφαιριστής και προπονητής

Γιούργκεν Κλίνσμαν, Γερμανός ποδοσφαιριστής και προπονητής 1967: Βαγγέλης Μαρινάκης, Έλληνας εφοπλιστής και επιχειρηματίας

Βαγγέλης Μαρινάκης, Έλληνας εφοπλιστής και επιχειρηματίας 1970: Κρίστοφερ Νόλαν, Άγγλος σκηνοθέτης

Κρίστοφερ Νόλαν, Άγγλος σκηνοθέτης 1958: Κέιτ Μπους, Αγγλίδα τραγουδίστρια.

Θάνατοι