Σαν σήμερα 30 Ιουλίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.
Επέτειοι
- Διεθνής Ημέρα Φιλίας
- Παγκόσμια Ημέρα κατά της Εμπορίας Ανθρώπων
Γεγονότα
- 1797: Επανάσταση των ποπολάρων στη Ζάκυνθο. Καίνε τη «Χρυσή Βίβλο» και τα εμβλήματα των ευγενών στην πλατεία του Αγίου Μάρκου, κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών για την κατάλυση της Ενετοκρατίας.
- 1920: Σημειώνεται δολοφονική απόπειρα κατά του Ελευθέριου Βενιζέλου στο Παρίσι από δύο απότακτους αξιωματικούς, την ώρα που ο ελληνισμός γιορτάζει την υπογραφή της Συνθήκης των Σεβρών.
- 1930: Η Ουρουγουάη νικά την Αργεντινή με 4-2 στο Μοντεβιδέο και κατακτά το πρώτο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου.
- 1982: Η υπουργός Πολιτισμού, Μελίνα Μερκούρη, θέτει το θέμα της επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα στη χώρα μας, στη Διάσκεψη των υπουργών Πολιτισμού της UNESCO στο Μεξικό.
- 1994: Η Ελλάδα υπογράφει μαζί με άλλες χώρες τη διεθνή σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας, η οποία της δίνει το δικαίωμα για μονομερή επέκταση των χωρικών της υδάτων από έξι σε δώδεκα ναυτικά μίλια. Λίγους μήνες μετά (16 Νοεμβρίου του 1994), η Τουρκία θα ανακοινώσει ότι θεωρεί αιτία πολέμου ενδεχόμενη επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων.
- 2010: Ανακοινώνεται ότι οι απογραφέντες δημόσιοι υπάλληλοι στην Ελλάδα ανέρχονται σε 768.009.
Γεννήσεις
- 1863: Χένρι Φορντ, Αμερικανός μηχανικός, ιδρυτής της αυτοκινητοβιομηχανίας Ford. (Θαν. 7/4/1947)
- 1947: Άννα Παναγιωτοπούλου, Ελληνίδα ηθοποιός. (Θαν. 4/5/2024)
- 1947: Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ, Αυστριακός ηθοποιός και πολιτικός
- 1964: Γιούργκεν Κλίνσμαν, Γερμανός ποδοσφαιριστής και προπονητής
- 1967: Βαγγέλης Μαρινάκης, Έλληνας εφοπλιστής και επιχειρηματίας
- 1970: Κρίστοφερ Νόλαν, Άγγλος σκηνοθέτης
- 1958: Κέιτ Μπους, Αγγλίδα τραγουδίστρια.
Θάνατοι
- 1898: Ότο Φον Μπίσμαρκ, Γερμανός πολιτικός, που ένωσε τη Γερμανία και διετέλεσε καγκελάριός της επί 24 χρόνια. (Γεν. 1/4/1815)
- 2000: Ερρίκος Θαλασσινός, Έλληνας σκηνοθέτης και συγγραφέας
- 2007: Ίνγκμαρ Μπέργκμαν, Σουηδός σκηνοθέτης. («Φάνυ και Αλέξανδρος», «Κραυγές και Ψίθυροι», «Σκηνές από ένα γάμο») (Γεν. 14/7/1918)
- 2007: Μικελάντζελο Αντονιόνι, Ιταλός σκηνοθέτης του κινηματογράφου. («Blow-up») (Γεν. 29/9/1912)