Μαίρη Νταλμάς: Πέθανε η ηθοποιός και τραγουδίστρια

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Έφυγε από τη ζωή η ηθοποιός και τραγουδίστρια Μαίρη Νταλμάς, η οποία είχε διαγράψει μία επιτυχημένη πορεία στον καλλιτεχνικό κόσμο. Η ερμηνεύτρια Μαρία Κατινάρη, θέλησε να την «αποχαιρετήσει» μέσα από μία συγκινητική ανάρτηση που πραγματοποίησε στο προφίλ της στο Facebook.

Στη δημοσίευσή της, η Μαρία Κατινάρη ανέβασε μία παλιά τους φωτογραφία, στην οποία ποζάρουν χαμογελαστές.

«Μαιρούλα μου σε θυμάμαι στα καμαρίνια του “Lindo” με αστραφτερή ματιά, όμορφη, πληθωρική μια ανοιχτή αγκαλιά για όλους!! Μετά χαθήκαμε και βρεθήκαμε εδώ στο fb και χαρήκαμε…

Σήμερα έμαθα πως άλλαξες γειτονιά… Καλό ταξίδι στο Φως Μαίρη Νταλμάς. Θα θυμάμαι πάντα το φως των ματιών σου, τα ζεστά σου χέρια και το χαμόγελό σου… Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους φίλους …

Μαίρη Νταλμάς. Ελληνίδα τραγουδίστρια του λαϊκού τραγουδιού και ηθοποιός του κινηματογράφου, γεννημένη στον Πειραιά», αναφέρει η καλλιτέχνις στη λεζάντα της ανάρτησής της.