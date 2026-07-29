Μαίρη Νταλμάς: Πέθανε η ηθοποιός και τραγουδίστρια

Η ηθοποιός και τραγουδίστρια Μαίρη Νταλμάς, η οποία είχε διαγράψει μία επιτυχημένη πορεία στον καλλιτεχνικό κόσμο, έφυγε από τη ζωή. Η ερμηνεύτρια Μαρία Κατινάρη την αποχαιρέτησε με μία συγκινητική ανάρτηση στο προφίλ της στο Facebook, δημοσιεύοντας μία παλιά τους φωτογραφία.

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Μαίρη Νταλμάς
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Έφυγε από τη ζωή η ηθοποιός και τραγουδίστρια Μαίρη Νταλμάς, η οποία είχε διαγράψει μία επιτυχημένη πορεία στον καλλιτεχνικό κόσμο.
  • Η ερμηνεύτρια Μαρία Κατινάρη θέλησε να την «αποχαιρετήσει» μέσα από μία συγκινητική ανάρτηση που πραγματοποίησε στο προφίλ της στο Facebook, ανεβάζοντας μια παλιά τους φωτογραφία.
  • Στη δημοσίευσή της, η καλλιτέχνις αναφέρει για τη Μαίρη Νταλμάς: «Ελληνίδα τραγουδίστρια του λαϊκού τραγουδιού και ηθοποιός του κινηματογράφου, γεννημένη στον Πειραιά».

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Έφυγε από τη ζωή η ηθοποιός και τραγουδίστρια Μαίρη Νταλμάς, η οποία είχε διαγράψει μία επιτυχημένη πορεία στον καλλιτεχνικό κόσμο. Η ερμηνεύτρια Μαρία Κατινάρη, θέλησε να την «αποχαιρετήσει» μέσα από μία συγκινητική ανάρτηση που πραγματοποίησε στο προφίλ της στο Facebook.

Στη δημοσίευσή της, η Μαρία Κατινάρη ανέβασε μία παλιά τους φωτογραφία, στην οποία ποζάρουν χαμογελαστές.

«Μαιρούλα μου σε θυμάμαι στα καμαρίνια του “Lindo” με αστραφτερή ματιά, όμορφη, πληθωρική μια ανοιχτή αγκαλιά για όλους!! Μετά χαθήκαμε και βρεθήκαμε εδώ στο fb και χαρήκαμε…

Σήμερα έμαθα πως άλλαξες γειτονιά… Καλό ταξίδι στο Φως Μαίρη Νταλμάς. Θα θυμάμαι πάντα το φως των ματιών σου, τα ζεστά σου χέρια και το χαμόγελό σου… Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους φίλους …

Μαίρη Νταλμάς. Ελληνίδα τραγουδίστρια του λαϊκού τραγουδιού και ηθοποιός του κινηματογράφου, γεννημένη στον Πειραιά», αναφέρει η καλλιτέχνις στη λεζάντα της ανάρτησής της.

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