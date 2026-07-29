Δανάη Μπάρκα: Η αλλαγή που έκανε στα μαλλιά της – «Καλοκαίρι, ανεμελιά…»

Η Δανάη Μπάρκα, αποκάλυψε μέσα από το Instagram προφίλ της, την αλλαγή που έκανε στα μαλλιά της. Η ηθοποιός και παρουσιάστρια μοιράστηκε στην ανάρτησή της, φωτογραφίες με το νέο της look. 

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Δανάη Μπάρκα
Φωτογραφία: Instagram/danai_barka
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Δανάη Μπάρκα θέλησε να κάνει μία αλλαγή στα μαλλιά της, την οποία αποκάλυψε μέσα από μία νέα ανάρτησή της στο Instagram.
  • Η καλλιτέχνις αποχωρίστηκε τα μακριά μαλλιά της, κάνοντας ένα καρέ το οποίο της πάει πάρα πολύ.
  • Στη λεζάντα του post της, η ηθοποιός και παρουσιάστρια έγραψε: «New, fresh hair… so, don’t care. Καλοκαίρι, ανεμελιά, φυσικά μαλλιά, θεραπείες, βιταμίνες κι ευεξία».

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Η Δανάη Μπάρκα μπορεί εδώ και ένα χρόνο να μην βρίσκεται στη μικρή οθόνη, ωστόσο διατηρεί ένα ενεργό προφίλ στο Instagram, μέσα από το οποίο επικοινωνεί με όσους την έχουν αγαπήσει μέσα από την πορεία της στον κόσμο της υποκριτικής τέχνης, αλλά και της τηλεόρασης. Η παρουσιάστρια και ηθοποιός θέλησε να κάνει μία αλλαγή στα μαλλιά της, την οποία αποκάλυψε μέσα από μία νέα ανάρτησή της, στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

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Στη δημοσίευσή της, η Δανάη Μπάρκα κοινοποίησε φωτογραφίες της, στις οποίες ποζάρει χαμογελαστή και φορώντας ένα άκρως καλοκαιρινό φόρεμα.

Όπως μπορεί να δει κανείς στα στιγμιότυπα, η καλλιτέχνις αποχωρίστηκε τα μακριά μαλλιά της, κάνοντας ένα καρέ το οποίο της πάει πάρα πολύ.

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Στη λεζάντα του post της, η ηθοποιός και παρουσιάστρια έχει γράψει: «New, fresh hair… so, don’t care. Καλοκαίρι, ανεμελιά, φυσικά μαλλιά, θεραπείες, βιταμίνες κι ευεξία». 

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