Αθηνά Οικονομάκου: Απάντησε σε προσβλητικό σχόλιο στο Instagram – «Σε αυτό το προφίλ υπερισχύει η αγάπη, το φως και η χαρά»

Η Αθηνά Οικονομάκου έχει πάνω από ένα εκατομμύριο ακόλουθους στον λογαριασμό της στο Instagram και είναι από τις πιο επιτυχημένες Ελληνίδες influencers στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Μπορεί λοιπόν να είναι πάρα πολλοί εκείνοι που την παρακολουθούν και θέλουν να βλέπουν το περιεχόμενό της στην πλατφόρμα, ωστόσο υπάρχουν και αυτοί που δεν τους αρέσει και το εκφράζουν δημοσίως.

Πρόσφατα, η ηθοποιός και επιχειρηματίας ήρθε αντιμέτωπη με έναν χρήστη του Instagram που της έκανε ένα άκρως προσβλητικό σχόλιο, με την ίδια να μην το αφήνει αναπάντητο.

Συγκεκριμένα, ένα άγνωστο άτομο μπήκε κάτω από δημοσίευση της Αθηνάς Οικονομάκου και απάντησε με άσχημο τρόπο σε ένα καλό σχόλιο που υπήρχε για την ηθοποιό.

Σχολιάζοντας ένα προφίλ που έγραψε στην Αθηνά Οικονομάκου ότι είναι από τις πιο όμορφες Ελληνίδες, ο χρήστης του Instagram ανέφερε: «Επίσκεψη σε οφθαλμίατρο ή πρέπει να κάνεις κοπλιμέντο για προωθητικούς λόγους; Αν κρεμάσουν τις όμορφες τζάμπα θα πάει το κορίτσι…».

Η επιχειρηματίας είδε το σχόλιο και το ανήρτησε με την μορφή του Instagram story, γράφοντας: «Τι σας έλεγα; Δεν μελέταγα κάτι άλλο; Να την η γλυκιά φίλη μας. Παρακαλώ να αποχωρήσετε.

Σε αυτό το προφίλ κορίτσια και αγόρια μου υπερισχύει η αγάπη, το φως και η χαρά!! Και δόξα τω Θεώ είμαι πολλοί- πάρα πολλοί!!!».