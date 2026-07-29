Οι ζημιές στην Κυψέλη από τις εργασίες του μετρό στο επίκεντρο του δημοτικού συμβουλίου της Αθήνας – Ομόφωνο ψήφισμα στήριξης των κατοίκων

Έπειτα από εισήγηση του δημάρχου Χάρη Δούκα, ελήφθη ομόφωνη απόφαση για στήριξη των κατοίκων, καλύπτοντας το κόστος ειδικών εμπειρογνωμόνων και νομικού συμβούλου, ενώ ζητήθηκε άμεση αποκατάσταση των ζημιών από την «Ελληνικό Μετρό» και έλεγχος στατικής επάρκειας από το ΤΕΕ.

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Πολυκατοικία στην Κυψέλη
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το ζήτημα με τις ζημιές και τις ρωγμές σε πολυκατοικίες της Κυψέλης λόγω των εργασιών του μετρό κυριάρχησε στο δημοτικό συμβούλιο της Αθήνας.
  • Εμπειρογνώμονας ανέφερε ότι το φαινόμενο των καθιζήσεων είναι εξελισσόμενο, τονίζοντας ότι «είναι αναμφισβήτητο» ότι επιδρούν στη στατικότητα των κτιρίων.
  • Το δημοτικό συμβούλιο έλαβε ομόφωνη απόφαση για στήριξη των κατοίκων, καλύπτοντας το κόστος ειδικών εμπειρογνωμόνων και ζητώντας άμεση αποκατάσταση ζημιών και πρόσβαση σε μελέτες από την «Ελληνικό Μετρό».

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Το ζήτημα με τις ζημιές και τις ρωγμές που προκλήθηκαν σε πολυκατοικίες της Κυψέλης εξαιτίας της διάνοιξης της σήραγγας της Γραμμής 4 του μετρό, κυριάρχησε στη σημερινή 29η τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της Αθήνας, που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Κατά τη διάρκεια της πολύωρης συζήτησης, τον λόγο έλαβαν αρμόδιοι που προσκλήθηκαν για το συγκεκριμένο θέμα , όπως ο πρόεδρος της Ελληνικό Μετρό, Χρήστος Καραδήμας, ο Θανάσης Καμπαγιάννης, δικηγόρος της πρωτοβουλίας κατοίκων, ο Δημήτρης Καλιαμπάκος, εμπειρογνώμονας από πλευράς των κατοίκων, ο Παναγιώτης Καρύδης, καθηγητής του ΕΜΠ, εκπρόσωποι της κατασκευάστριας εταιρείας κ.α..

Ο κ. Καρύδης ανέφερε ότι το φαινόμενο είναι εξελισσόμενο και δήλωσε άγνοια για το αν θα σταματήσει ή θα συνεχιστούν οι καθιζήσεις, οι οποίες όπως τόνισε «είναι αναμφισβήτητο» ότι επιδρούν στη στατικότητα των κτιρίων. Όπως επισήμανε, ένα στοιχείο το οποίο θα μπορούσε να συμβάλει στην συνέχιση των καθιζήσεων είναι το νερό που υπάρχει ή το μαλακό έδαφος, αλλά ενδεχομένως και κάποιοι μικροσεισμοί.

Έπειτα από εισήγηση του δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, ελήφθη ομόφωνη απόφαση για στήριξη των κατοίκων της περιοχής.

Συγκεκριμένα αποφασίστηκε να υποστηριχθούν οι εργασίες δύο ειδικών εμπειρογνωμόνων που επέλεξαν οι κάτοικοι και ενός νομικού συμβούλου. Οι δημοτικές υπηρεσίες θα προχωρήσουν με όλες τις δέουσες διαδικασίες για να καλυφθεί το οικονομικό κόστος. Αποφασιστηκε να ζητηθεί επισήμως, με επιστολή προς την κυβέρνηση και την εταιρεία «Ελληνικό Μετρό», πρόσβαση στη μελέτη αλλά και τα δεδομένα με βάση τα οποία θα υπάρξουν και τα σχετικά συμπεράσματα ώστε να γίνει αξιολόγηση από εξειδικευμένους συνεργάτες. Ζητήθηκε να προχωρήσει η «Ελληνικό Μετρό» σε άμεση αποκατάσταση των ζημιών σε όλα τα ακίνητα, καθώς και να διενεργηθεί έλεγχος στατικής επάρκειας όπου είναι αναγκαίο από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ).

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