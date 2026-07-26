Αθηνά Οικονομάκου: «Εγώ δεν περνάω καλά» – Η αποκάλυψη για τη δραστηριότητα που την δυσκόλεψε

Τις καλοκαιρινές της διακοπές απολαμβάνει αυτό το διάστημα η Αθηνά Οικονομάκου, η οποία δημοσιεύσει διάφορα στιγμιότυπα από αυτές, στο προφίλ της στο Instagram. Σε μία από τις πιο πρόσφατες αναρτήσεις της, η ηθοποιός και επιχειρηματίας αποκάλυψε τη δραστηριότητα με την οποία ασχολήθηκε και την δυσκόλεψε.

Συγκεκριμένα, η Αθηνά Οικονομάκου φαίνεται πως θέλησε στη διάρκεια των διακοπών της να φτιάξει ένα παζλ. Ενώ το συγκεκριμένο είδος παιχνιδιού, το οποίο δεν είναι ιδιαίτερα εύκολο, πολλοί το χρησιμοποιούν για να χαλαρώσουν ή για να περάσουν εποικοδομητικό χρόνο με αγαπημένα τους πρόσωπα, στην περίπτωση της γνωστής ηθοποιού τα πράγματα δεν πήγαν ακριβώς όπως θα ήθελε.

Η καλλιτέχνις και επιχειρηματίας, η οποία είναι μία από τις πιο επιτυχημένες Ελληνίδες δημιουργούς περιεχομένου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανήρτησε με την μορφή του Instagram story, μία εικόνα του παζλ με το οποίο καταπιάστηκε.

Στο στιγμιότυπο, βλέπουμε πως η δημιουργία του βρίσκεται περίπου στη μέση. Η Αθηνά Οικονομάκου παραδέχτηκε στο story της πως δυσκολεύτηκε, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Εγώ δεν περνάω καλά!».