Αθηνά Οικονομάκου: «Εγώ δεν περνάω καλά» – Η αποκάλυψη για τη δραστηριότητα που την δυσκόλεψε

Η Αθηνά Οικονομάκου απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές, δημοσιεύοντας στιγμιότυπα στο προφίλ της στο Instagram. Σε μία από τις πιο πρόσφατες αναρτήσεις της, η ηθοποιός και επιχειρηματίας αποκάλυψε τη δραστηριότητα με την οποία ασχολήθηκε και τη δυσκόλεψε.

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Αθηνά Οικονομάκου
Φωτογραφία: Instagram/athinao1konomakou
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Αθηνά Οικονομάκου απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές και μέσα από το Instagram αποκάλυψε τη δραστηριότητα που τη δυσκόλεψε.
  • Συγκεκριμένα, η ηθοποιός και επιχειρηματίας θέλησε να φτιάξει ένα παζλ, αλλά η εμπειρία δεν ήταν τόσο ευχάριστη.
  • Η καλλιτέχνις παραδέχτηκε στο story της πως δυσκολεύτηκε, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Εγώ δεν περνάω καλά!».

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Τις καλοκαιρινές της διακοπές απολαμβάνει αυτό το διάστημα η Αθηνά Οικονομάκου, η οποία δημοσιεύσει διάφορα στιγμιότυπα από αυτές, στο προφίλ της στο Instagram. Σε μία από τις πιο πρόσφατες αναρτήσεις της, η ηθοποιός και επιχειρηματίας αποκάλυψε τη δραστηριότητα με την οποία ασχολήθηκε και την δυσκόλεψε.

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Συγκεκριμένα, η Αθηνά Οικονομάκου φαίνεται πως θέλησε στη διάρκεια των διακοπών της να φτιάξει ένα παζλ. Ενώ το συγκεκριμένο είδος παιχνιδιού, το οποίο δεν είναι ιδιαίτερα εύκολο, πολλοί το χρησιμοποιούν για να χαλαρώσουν ή για να περάσουν εποικοδομητικό χρόνο με αγαπημένα τους πρόσωπα, στην περίπτωση της γνωστής ηθοποιού τα πράγματα δεν πήγαν ακριβώς όπως θα ήθελε.

Η καλλιτέχνις και επιχειρηματίας, η οποία είναι μία από τις πιο επιτυχημένες Ελληνίδες δημιουργούς περιεχομένου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανήρτησε με την μορφή του Instagram story, μία εικόνα του παζλ με το οποίο καταπιάστηκε.

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Στο στιγμιότυπο, βλέπουμε πως η δημιουργία του βρίσκεται περίπου στη μέση. Η Αθηνά Οικονομάκου παραδέχτηκε στο story της πως δυσκολεύτηκε, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Εγώ δεν περνάω καλά!». 

Αθηνά Οικονομάκου

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