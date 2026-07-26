«Χουνέρι» στην Τουρκία από την Ελλάδα με τους πυραύλους METEOR – «Γυμνά» τα τουρκικά Eurofighter

Με κινήσεις κάτω από τα ραντάρ, το υπουργείο Εθνικής Άμυνας κατάφερε αυτό που φάνταζε ως απίθανο. Να τορπιλίσει τη συμφωνία της Τουρκίας με την κοινοπραξία που παράγει τους πυραύλους Meteor αφήνοντας στην ουσία γυμνά τα τουρκικά Eurofighter.

Του Χρήστου Μαζανίτη

«Μην προεξοφλείτε ότι η Τουρκία θα παραλάβει τους πυραύλους Meteor. Τουλάχιστον όχι αυτό που υπολόγιζε». Με αυτή την αινιγματική φράση υψηλόβαθμο στέλεχος του «ελληνικού Πενταγώνου» αποκάλυπτε στους συνομιλητές του ότι τίποτα απ’ όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας για την προμήθεια από την Τουρκία των πυραύλων Meteor δεν θα πρέπει να προεξοφλείται.

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, το υπουργείο Εθνικής Άμυνας κατάφερε ενεργώντας κάτω από τα ραντάρ, να επιτύχει σημαντικές συμφωνίες με τις χώρες που συμμετέχουν στην κοινοπραξία κατασκευής του πυραύλου, που ως αποτέλεσμα έχουν την ανατροπή του τουρκικού σχεδιασμού.

Θυμίζω ότι τον περασμένο Ιανουάριο η πρέσβειρα της Γαλλίας στην Ελλάδα είχε κληθεί από τον Νίκο Δένδια για εξηγήσεις, με αφορμή το φημολογούμενο «πράσινο φως» από το Παρίσι για την παραχώρηση meteor στην Άγκυρα.

Όταν η Ελλάδα ανακοίνωσε την απόκτηση των μαχητικών αεροσκαφών Rafale, προχώρησε και στην απόκτηση μεγάλου αριθμού πυραύλων METEOR. Με το Rafale, ήταν η πρώτη φορά, μετά το 1973, που η Ελλάδα προχωρούσε στην παραγγελία δικινητήριου μαχητικού αεροσκάφους, το οποίο ανέτρεπε τις ισορροπίες στο Αιγαίο. Μαζί με αυτό, η προμήθεια των Meteor έφεραν τα πάνω κάτω στο Αιγαίο.

Τα Rafale αποκτούσαν τρομακτικό πλεονέκτημα, έκαναν χτύπημα «πέρα από τον ορίζοντα» και ποτέ δεν θα έρχονταν σε κλειστές αερομαχίες με τουρκικά μαχητικά. Ένα πλεονέκτημα το οποίο χάνεται μετά το γαλλικό «πράσινο φως» για την απόκτηση των πυραύλων και από την Τουρκία.

Οι Γάλλοι φέρονται να είχαν εγκρίνει σε ανώτατο επίπεδο την άρση απαγόρευσης πώλησης όπλων στην Τουρκία, με τους Meteor να βρίσκονται πρώτοι στη λίστα. Και αυτό προκαλεί τριγμούς στην Αμοιβαία Στρατηγική Συμφωνία Ελλάδας Γαλλίας, στην οποία υπάρχει ρήτρα και αμυντικής συνδρομής σε περίπτωση που μία από τις δύο χώρες δεχθεί επίθεση.

Εξ ου και η κλήση στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας από τον Νίκο Δένδια της πρέσβεως της Γαλλίας στην Ελλάδα, Laurence Auer, μετά την διαφαινόμενη απόφαση της Γαλλίας να δώσει το «πράσινο φως» για την πώληση των πυραύλων.

Όμως φαίνεται ότι η Ελλάδα έκανε κι επιπλέον κινήσεις και τα πράγματα μάλλον δεν εξελίχθηκαν όπως θα ήθελε η Τουρκία.

Οι METEOR

Ο λόγος για τον οποίο η Τουρκία ήθελε διακαώς αυτόν τον πύραυλο είναι γιατί έχει εξελιγμένες δυνατότητες πλήγματος.

Κατασκευασμένος από την ευρωπαϊκή κοινοπραξία MBDA, πρόκειται για πύραυλο αέρος-αέρος επόμενης γενιάς πλήγματος, πέραν της οπτικής εμβέλειας (BVRAAM) που αναπτύχθηκε από κοινού από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, την Ιταλία, τη Γαλλία, τη Σουηδία και την Ισπανία.

Χάρη στον κινητήρα ramjet, ο πύραυλος παρέχει συνεχή ώθηση μέχρι να φτάσει στον στόχο του, προσφέροντας την ευρύτερη ζώνη διαφυγής σε σύγκριση με τους υπάρχοντες πυραύλους αέρος-αέρος μεσαίου βεληνεκούς. Αυτή η παρατεταμένη ώθηση επιτρέπει στον πύραυλο να διατηρεί υψηλή ευελιξία κατά την τελική φάση, εξουδετερώνοντας τους ελιγμούς αποφυγής του στόχου. Αποτελεσματικός σε όλες τις καιρικές συνθήκες με τον ενεργό ανιχνευτή στο ραντάρ του, ο Meteor ξεχωρίζει με τις δικτυοκεντρικές δυνατότητές του και τη θανατηφόρα κεφαλή του.

Η πιστοποίηση σε μαχητικά αεροσκάφη όπως τα Eurofighter Typhoon, Rafale και Gripen έχει ολοκληρωθεί, και πιστοποιείται επίσης για χρήση και στα μαχητικά F-35 και KF-21. Ο πύραυλος παρέχει μέγιστη φονικότητα χάρη στην κεφαλή θρυμματισμού του και σε συνδυασμό με την απαράμιλλη ευελιξία του στο τερματικό, ενισχύει τη μαχητική του αποτελεσματικότητα.

Επιπλέον, η διαθεσιμότητα τόσο των πυροκροτητών πρόσκρουσης όσο και των πυροκροτητών προσέγγισης προσφέρει υψηλή πιθανότητα καταστροφής εναντίον διαφόρων τύπων στόχων. Ένας πυροκροτητής προσέγγισης RF είναι ένας τύπος πυροκροτητή που χρησιμοποιεί σήματα ραδιοσυχνότητας (RF) σε μια ορισμένη απόσταση από τον στόχο, πυροδοτώντας έτσι την κεφαλή, χωρίς την ανάγκη άμεσης πρόσκρουσης.

«Γυμνά» τα Eurofighter

Κατόπιν αυτών των εξελίξεων, εάν επιβεβαιωθεί η φημολογούμενη αισιοδοξία, φαίνεται ότι ακυρώνεται ένα από τα πλεονεκτήματα των τουρκικών Eurofighter, αφού όταν τα παραλάβει η Τουρκία θα είναι χωρίς τους φονικούς πυραύλους Meteor.

Η Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο υπέγραψαν πρόσφατα σύμβαση για την προμήθεια 20 μαχητικών αεροσκαφών Eurofighter Typhoon Tranche 4. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, Τούρκοι πιλότοι θα σταλούν στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Αύγουστο του 2026.

Το τουρκικό ιπτάμενο προσωπικό θα αρχίσει την πτητική του εκπαίδευση λίγο μετά την άφιξή του στο Ηνωμένο Βασίλειο. Επιπλέον, η αποστολή πιλότων και προσωπικού συντήρησης στο Ηνωμένο Βασίλειο θα συνεχιστεί με την πάροδο των ετών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Βρετανική Βασιλική Πολεμική Αεροπορία θα παρέχει εκπαίδευση σε 10 Τούρκους εκπαιδευτές πιλότους και περίπου 100 εκπαιδευτές συντήρησης. Η βρετανική αμυντική εταιρεία BAE Systems θα παρέχει επίσης υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για τα πρώτα τρία χρόνια μετά την έναρξη λειτουργίας του αεροσκάφους.

Το Ηνωμένο Βασίλειο σχεδιάζει να παραδώσει την πρώτη παρτίδα μαχητικών αεροσκαφών Eurofighter Typhoon στην Τουρκία το 2030. Αυτά τα μαχητικά αεροσκάφη 4,5 γενιάς, εξοπλισμένα με ραντάρ AESA, έχουν προγραμματιστεί για παράδοση στους ακόλουθους αριθμούς: 6 το 2030, 8 το 2031 και 6 το 2032.

Στη συμφωνία περιλαμβανόταν ότι εκτός από το αεροσκάφος, θα παρασχεθεί επίσης ένα πολύ ολοκληρωμένο πακέτο πυρομαχικών αέρος-αέρος και αέρος-εδάφους και ατρακτιδίων.

Παράλληλα, η Τουρκία επιμένει ότι συνεχίζει επίσης τις επαφές της με το Κατάρ και το Ομάν σχετικά με την προμήθεια μεταχειρισμένων μαχητικών αεροσκαφών του τύπου.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το 2030 όταν η Τουρκία θα παραλάβει τα πρώτα 6 Eurofighter η Ελλάδα θα διαθέτει 6 F-35, πάνω από 80 F-16 Viper με στόχο τα 120 και τουλάχιστον 24 Rafale.