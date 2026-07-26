Οι αθλητικές μεταδόσεις της Κυριακής (26/7) – Πού θα δείτε τη μάχη της Εθνικής πόλο στο World Cup

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Η μάχη της Εθνικής ομάδας πόλο των ανδρών με την Ουγγαρία στον τελικό του World Cup, η δράση στο πανελλήνιο πρωτάθλημα στίβου, το φιλικό της ΑΕΚ με την ολλανδική Τσβόλε και το Grand Prix της Formula 1, ξεχωρίζουν από το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:

11:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Ουγγαρία Τελικός World Cup πόλο ανδρών

14:30 COSMOTE SPORT 7 HD DTM 2026 Γερμανία, Οσερλέμπεν (2ος Αγώνας)

15:00 Novasports Prime WTA 250 2026 Πράγα

15:00 Novasports 6HD WTA 250 2026 Αμβούργο

15:00 COSMOTE SPORT 5 HD ERC 2026 Πολωνία, SS13 Kiczyce 2

15:55 COSMOTE SPORT 5 HD ERC 2026 Πολωνία, SS14 Hazlach 2

16:00 COSMOTE SPORT 1 HD Τσβόλε – ΑΕΚ Φιλικός Αγώνας

16:00 ΑΝΤ1+ Formula 1 ASW hungarian grand prix 2026 Race Μηχανοκίνητα

17:00 COSMOTE SPORT 3 HD Σεντ Μίρεν – Ντανφέρμλιν Premier Sports Cup 2026-27

18:00 COSMOTE SPORT 5 HD ERC 2026 Πολωνία, SS15 Silesian Voivodeship 2

18:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, επί κοντώ – Στεφανίδη Στίβος

18:20 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, μήκος – Τεντόγλου Στίβος

19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου 2η ημέρα

19:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Εστορίλ