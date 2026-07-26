Βερολίνο: Ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη του δράστη της φονικής επίθεσης σε φεστιβάλ Pride – Ισλαμιστής ο ύποπτος

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Διεθνή Νέα

ΕΠΙΘΕΣΗ ΒΕΡΟΛΙΝΟ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μία γυναίκα νεκρή και 16 τραυματίες, ανάμεσά τους κάποιους πολύ σοβαρά, άφησε η επίθεση με βαν σε φεστιβάλ Pride στο Βερολίνο το βράδυ του Σαββάτου 25/07.
  • Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η γερμανική αστυνομία για τον εντοπισμό του δράστη, ο οποίος εγκατέλειψε το όχημα κραδαίνοντας ένα αιχμηρό αντικείμενο.
  • Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς καταδίκασε το περιστατικό, χαρακτηρίζοντάς το «αποτρόπαια πράξη», ενώ ο κυβερνών δήμαρχος του Βερολίνου, Κάι Βέγκνερ, έκανε λόγο για «Επίθεση σε μια ανοιχτή, κοσμοπολίτικη κοινωνία».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η γερμανική αστυνομία για τον εντοπισμό του δράστη της επίθεσης το βράδυ του Σαββάτου 25/07 σε φεστιβάλ της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ για το Christopher Street Day, στο Βερολίνο.

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Σύμφωνα με την γερμανική αστυνομία, ήταν λίγο μετά τις δέκα το βράδυ, ώρα Γερμανίας, όταν ο οδηγός ενός λευκού βαν, κινούμενος στην οδό Άχορνσταϊγκ, στο Πάρκο Tιργκάρτεν, έπεσε πάνω στο συγκεντρωμένο πλήθος, αφήνοντας μία γυναίκα νεκρή και 16 τραυματίες, ανάμεσά τους κάποιους πολύ σοβαρά. Η θανατηφόρα πορεία σταμάτησε όταν το όχημα προσέκρουσε σε δέντρο.

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Όπως μετέδωσε νωρίτερα η εφημερίδα BILD που επικαλείται μαρτυρίες αυτοπτών μαρτύρων, ο δράστης εγκατέλειψε το όχημα κραδαίνοντας ένα αιχμηρό αντικείμενο, πιθανόν μαχαίρι το οποίο και έστρεψε εναντίον παρευρισκόμενων, τραυματίζοντας κάποιους εξ αυτών.

Καγκελάριος Μερτς: «Αποτρόπαια πράξη»

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του Φρίντριχ Μερτς, ο Γερμανός καγκελάριος καταδίκασε το περιστατικό, χαρακτηρίζοντάς το «αποτρόπαια πράξη».

Βέγκνερ: «Επίθεση σε μια ανοιχτή, κοσμοπολίτικη κοινωνία»

Ο κυβερνών δήμαρχος του Βερολίνου, Κάι Βέγκνερ, από τους Χριστιανοδημοκράτες, δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου πως είναι ευγνώμων για την αστυνομία του Βερολίνου και τους διοργανωτές, καθώς διασφάλισαν ότι η περιοχή της παρέλασης και των πάρτι εκκενώθηκε με ασφάλεια, αμέσως μετά το τραγικό περιστατικό. Όπως μεταδίδει η DW, όταν ο Βέγκνερ ρωτήθηκε αν επρόκειτο για τρομοκρατική επίθεση, υποστήριξε πως είναι πολύ νωρίς ακόμη για τέτοιες εκτιμήσεις.

Το τραγικό συμβάν καταδίκασε από την πλευρά της και η υπουργός Εσωτερικών του Βερολίνου Ίρις Σπράνγκερ από τους Σοσιαλδημοκράτες. «Είμαι συγκλονισμένη από τη φρικτή πράξη που διαπράχθηκε κατά τη διάρκεια του CSD στο Βερολίνο, μια μέρα την οποία χιλιάδες άνθρωποι γιόρτασαν ειρηνικά», δήλωσε.

Οι ετήσιες εκδηλώσεις ανά τη Γερμανία για την Christopher Street Day (CSD) τιμούν τη μνήμη της 28ης Ιουνίου 1969, όταν η αστυνομία πραγματοποίησε έφοδο στο Stonewall Inn, ένα γκέι μπαρ στη Νέα Υόρκη. Το γεγονός αυτό πυροδότησε πολυήμερες συγκρούσεις με ακτιβιστές, οι οποίες θεωρούνται αφετηρία του σύγχρονου κινήματος για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ+ Κοινότητας.

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