Βερολίνο: Τουλάχιστον ένας νεκρός και 14 τραυματίες από επίθεση με όχημα σε εκδήλωση της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, και τουλάχιστον 14 τραυματίστηκαν όταν όχημα- ένα λευκό βαν, σύμφωνα με όσα δήλωσαν αυτόπτες μάρτυρες στην εφημερίδα BILD– έπεσε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα της Κυριακής σε συγκεντρωμένο πλήθος στο κεντρικό πάρκο Τίεργκαρτεν του Βερολίνου, ενώ βρίσκονταν σε εξέλιξη εκδηλώσεις στο πλαίσιο της Ημέρας της Οδού Christopher, η οποία είναι αφιερωμένη στα δικαιώματα της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομίας, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 14τραυματίστηκαν, ενώ ο δράστης, ο οποίος φέρεται να εγκατέλειψε το όχημα όταν αυτό προσέκρουσε σε δέντρο, διαφεύγει και αναζητείται «με κάθε δυνατό μέσο».

Διακόπηκε η εκδήλωση

Η αστυνομία διέκοψε την εκδήλωση και ζήτησε από το συγκεντρωμένο πλήθος να εγκαταλείψει το σημείο.