Ρωσικοί βαλλιστικοί πύραυλοι κάνουν τη νύχτα ημέρα στο Κίεβο

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Διεθνή Νέα

Ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν την περιοχή Μπροβάρι της περιφέρειας Κιέβου κατά τη διάρκεια της νύχτας της 5ης Ιουνίου, προκαλώντας τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό ακόμη τεσσάρων. Φωτογραφία: Υπηρεσία Έκτακτης Ανάγκης της Ουκρανίας
Ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν την περιοχή Μπροβάρι της περιφέρειας Κιέβου κατά τη διάρκεια της νύχτας της 5ης Ιουνίου, προκαλώντας τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό ακόμη τεσσάρων. Φωτογραφία: Υπηρεσία Έκτακτης Ανάγκης της Ουκρανίας
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συναγερμός για ρωσική πυραυλική επίθεση σήμανε στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, με την Πολεμική Αεροπορία να ενημερώνει πως το Κίεβο βρίσκεται στο στόχαστρο ρωσικών βαλλιστικών πυραύλων.
  • Εκρήξεις ακούστηκαν σε αρκετές συνοικίες της πόλης, σύμφωνα με μαρτυρίες που μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.
  • Συντρίμμια έπεσαν σε πολυώροφα κτίρια, με αποτέλεσμα να ξεσπάσουν πυρκαγιές, χωρίς πληροφορίες για θύματα μέχρι στιγμής, όπως ενημέρωσε ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο.

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Συναγερμός για ρωσική πυραυλική επίθεση σήμανε στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, με την Πολεμική Αεροπορία της χώρας να ενημερώνει πως το Κίεβο βρίσκεται στο στόχαστρο ρωσικών βαλλιστικών πυραύλων.

Εκρήξεις ακούστηκαν σε αρκετές συνοικίες της πόλης, σύμφωνα με μαρτυρίες που μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Ξέσπασαν πυρκαγιές

Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, ενημέρωσε μέσω Telegram πως συντρίμμια έπεσαν σε πολυώροφα κτίρια, με αποτέλεσμα να ξεσπάσουν πυρκαγιές, χωρίς να υπάρχουν πληροφορίες για θύματα μέχρι στιγμής.

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