Ρωσικοί βαλλιστικοί πύραυλοι κάνουν τη νύχτα ημέρα στο Κίεβο

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Συναγερμός για ρωσική πυραυλική επίθεση σήμανε στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, με την Πολεμική Αεροπορία της χώρας να ενημερώνει πως το Κίεβο βρίσκεται στο στόχαστρο ρωσικών βαλλιστικών πυραύλων.

Εκρήξεις ακούστηκαν σε αρκετές συνοικίες της πόλης, σύμφωνα με μαρτυρίες που μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Ξέσπασαν πυρκαγιές

Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, ενημέρωσε μέσω Telegram πως συντρίμμια έπεσαν σε πολυώροφα κτίρια, με αποτέλεσμα να ξεσπάσουν πυρκαγιές, χωρίς να υπάρχουν πληροφορίες για θύματα μέχρι στιγμής.