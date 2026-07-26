Τολέδο: Εκκένωση κι άλλων οκτώ δήμων – Απαισιόδοξα μηνύματα

Οι ισπανικές Αρχές διέταξαν το βράδυ του Σαββάτου την εκκένωση άλλων οκτώ δήμων κοντά στο Τολέδο, εξαιτίας του πύρινου μετώπου δυτικά της Μαδρίτης, με τον υπουργό Εσωτερικών να μην κρύβει την ανησυχία του.

«Λόγω της δασικής πυρκαγιάς, εκδόθηκε προειδοποίηση για την εκκένωση των κάτωθι δήμων του Τολέδο: Μπουεναβεντούρα, Ναβαμορκουέντε, Ρεάλ ντε Σαν Βιθέντε, Χινοχόσα ντε Σαν Βιθέντε, Καστίγιο ντε Μπαγιουέλα, Γκαρσιοτούμ, Νούνιο Γκόμεθ και Πελαουστάν», αναφέρει η ανακοίνωση του ισπανικού υπουργείου Εσωτερικών στην πλατφόρμα Χ.

«Η κατάσταση είναι περίπλοκη»

«Η κατάσταση είναι περίπλοκη», είπε σε δημοσιογράφους ο υπουργός Εσωτερικών, Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα. «Σήμερα, είμαστε λίγο πιο απαισιόδοξοι από χθες. Οι καιρικές συνθήκες, όπως διαπιστώσατε καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, δεν βοήθησαν καθόλου. Η νύχτα δεν προβλέπεται ιδιαίτερα ευνοϊκή, δεν θα είναι διόλου εύκολη για εμάς», συμπλήρωσε.